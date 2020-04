Arthur se dit fier de l’intérêt de l’Inter mais veut rester à Barcelone

Le milieu de terrain de Barcelone Arthur a répondu aux spéculations le liant à un déménagement à l’Inter Milan et dit qu’il est heureux au Camp Nou et veut rester.

Le Brésilien est l’un des nombreux joueurs susceptibles d’intéresser les Nerazzurri, le Barça souhaitant faire entrer l’attaquant de l’Inter Lautaro Martinez.

Arthur dit qu’il est fier d’entendre l’intérêt de la part d’Antonio Conte mais se concentre sur Barcelone et ne pense pas à partir.

“Pour tout joueur, être lié à un club aussi important et reconnu dans le monde entier comme l’Inter, un club avec un grand entraîneur et une équipe impressionnante, est une source de fierté”, a-t-il déclaré.

«Cela dit, cependant, les pensées que j’ai en tête en ce moment ne concernent que Barcelone: ​​je me sens très bien au club et en ville, et je continue sincèrement à me voir habillé en Blaugrana pendant de nombreuses années à venir.

“Je me sens très intégré, chaque fois que je me sens mieux physiquement et avec le jeu de l’équipe, maintenant j’en profite pour récupérer complètement et j’ai hâte que la compétition revienne.”

Source | Gazzetta dello Sport