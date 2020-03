Artistes et footballeurs s’unissent pour collaborer devant COVID-19 en Espagne »Presse du football

Vendredi 27 mars 2020

Plus de 50 artistes et footballeurs de toutes les équipes de LaLiga Santander seront présents au festival qui vise à aider les victimes du coronavirus en Espagne. L’événement, qui sera diffusé dans plus de 180 pays, se déroulera par vidéoconférence.

Diverses personnalités de la musique et du football se réuniront demain pour mener à bien la ‘Liga Santander Fest’, un événement qui consiste à collecter des fonds pour l’achat de fournitures médicales en faveur des victimes du coronavirus en Espagne, et aussi à divertir les personnes qui sont ils se retrouvent confinés chez eux dans le monde entier.

Près de 50 musiciens joueront dans le macro-concert numérique, parmi lesquels: Raphael, Alejandro Sanz, David Bisbal, Mon Laferte, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Juanes et entre autres.

Les joueurs de football des 20 équipes de LaLiga Santander participeront également, notamment: Koke, Saúl, Iker Muniain, Santi Cazorla, Dani Parejo, Lucas Vázquez, Asier Illarramendi, Gerard Piqué, Ivan Rakitic et bien d’autres.

«LaLiga Santander Fest» sera diffusé dans plus de 180 pays et peut être vu sur les chaînes de télévision payantes et sur les plateformes numériques telles que Facebook et YouTube. L’événement débutera à 14h00 au Chili.

L’objectif est d’essayer d’obtenir le plus grand nombre de dons, qui peut être fait en allant sur le site officiel de LaLiga Santander, pour acheter des fournitures médicales pour aider les patients COVID-19.