Arturo Vidal discute de l'avenir de Barcelone au milieu des rumeurs de l'Inter Milan

Le milieu de terrain de Barcelone Arturo Vidal a parlé de son avenir après son retour au Chili pour la période des fêtes après la victoire 4-1 de son équipe sur Alaves samedi.

Le joueur de 32 ans a été lié à un déménagement à l'Inter Milan, bien que des informations suggèrent également que le Barça ne vendra pas dans la fenêtre de transfert de janvier.

Vidal dit qu'il ne pense pas à ce qui va se passer et qu'il s'inquiétera de son avenir quand il reviendra à Barcelone pour s'entraîner après la saison des vacances.

"Je ne pense pas à [mon avenir], encore moins maintenant que je suis en vacances. Mon agent s'en occupe.

«Je suis super calme et heureux à Barcelone, alors nous verrons quand je reviendrai. Ce n'est pas moi qui décide de jouer ou non et, en tout cas, j'aiderai toujours Barcelone. Et les gens connaissent ma valeur, ça me calme. »

Source | Alairelibre

Barcelone devrait reprendre l'entraînement le 29 décembre, bien que des informations suggèrent que Lionel Messi, Luis Suarez et Arturo Vidal ne reviendront pas avant le 2 janvier.