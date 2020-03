Arturo Vidal est un acteur clé dans l’arrivée de Lautaro Martínez à Barcelone | Ligue d’Espagne | Football























































































































En Europe, ils assurent que Vidal est la meilleure option pour faciliter l’arrivée de Lautaro à Barcelone.

Barcelone a battu Alavés 4-1. Luis Suárez (à droite) et le Chili Arturo Vidal (i) célèbrent le but de Vidal au Camp Nou.

Photo:



EFE

Pour:

Felipe Galindo

28 mars 2020 à 14 h 18

Ces derniers jours, en Espagne, ils assurent que Lautaro Martínez serait proche de signer pour Barcelone sur le prochain marché des transferts. Pour Antonio Conte, le départ de l’attaquant argentin affecte directement son schéma offensif, mais il sait que financièrement pour l’Inter c’est une vente qui pourrait alléger le déficit économique que le club a actuellement.

L’Inter Milan sait qu’avec la vente de Lautaro Martínez à Barcelone, la situation du club peut s’améliorer, mais ils savent aussi que c’est une perte sensible pour l’entraîneur italien, alors ils assurent que pour compenser le départ de l’Argentin, l’Inter l’opération à Arturo Vidal. Le joueur chilien est très satisfait de Conte et l’Inter a tenté de l’approcher lors des périodes précédentes mais n’a pas réussi à achever sa signature.

On suppose qu’Arturo Vidal ne voit pas son arrivée à l’Inter de mauvais œil, car dans l’équipe de Conte, il disposera de plus de minutes sur le terrain de jeu et malgré son âge, il tiendra toujours dans l’une des ligues les plus compétitives du marché. De son côté, Barcelone serait prêt à exercer l’opération Lautaro-Vidal, car pour le moment le club catalan considère l’arrivée de l’attaquant argentin comme une priorité. Bien sûr, si la pendémie le permet, car tant que la situation n’est pas maîtrisée, le marché des passes ne peut pas démarrer.

