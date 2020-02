AS Roma 2 – 3 Bologne

Il Bologne ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire a travaillé contre le Rome, qui a gagné 2-3 ce vendredi dans la Olimpico Di Roma. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. La AS Roma Il est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-2 dans le duel précédent contre le Sassuolo. De son côté, le Bologne il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre Brescia Calcio à la maison et SPAL à domicile, pour 2-1 et 1-3 respectivement. Grâce à ce résultat, l’équipe bolognaise est sixième, tandis que le Rome Il est cinquième à la fin de la partie.

02/07/2020

Agir à 22h49

CET

Le match a commencé favorablement pour l’équipe bolognaise, qui était devant avec un but de Riccardo Orsolini à la 16e minute. AS Roma égalé le match en établissant 1-1 grâce à un objectif de Stefano Denswil à la 22e minute. Bologne à la 26e minute, il a pris un peu d’avance Muse Barrow. Après cela, la première mi-temps s’est terminée avec un score de 1-2.

La deuxième partie du match a commencé pour l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté le score avec un nouvel objectif de Muse Barrow, qui a ainsi réalisé un doublé à 51 minutes. L’équipe à domicile a réduit les distances grâce à un but de Henrikh Mkhitaryan à 72 minutes, concluant le temps réglementaire avec un score final de 2-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le AS Roma ils ont sauté du banc Carles Pérez, Bruno Peres et Nikola Kalinic remplacer Cengiz Under, Davide Santon et Jordan Veretout, tandis que les changements du groupe de visiteurs Nicolas Dominguez, Andreas Olsen et Muse Juwara, qui a sauté sur l’herbe par Mattias Svanberg, Riccardo Orsolini et Muse Barrow.

L’arbitre a montré un total de sept cartes: deux jaunes au Rome (Davide Santon et Bruno Peres) et quatre à Bologne (Mattias Svanberg, Jerdy schouten, Mattia Bani et Lukasz Skorupski). De plus, il y avait un carton rouge, spécialement pour Bryan Crystal par l’équipe locale.

Avec cette victoire à domicile, le Bologne Il s’est classé sixième avec 33 points, au lieu de la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Paulo Fonseca Il était en cinquième place avec 39 points, sur la place d’accès de la Ligue Europa, à la fin du match.

Le lendemain de la compétition, le AS Roma jouera contre lui Atalanta loin de chez eux pendant que Bologne fera face dans son stade contre le Gênes.

Fiche techniqueAS Roma:Lukasz Skorupski, Takehiro Tomiyasu, Mattia Bani, Danilo, Stefano Denswil, Riccardo Orsolini, Jerdy Schouten, Mattias Svanberg, Roberto Soriano, Musa Barrow et Rodrigo Sebastián PalacioBologne:Pau López, Davide Santon, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Cengiz Under, Bryan Cristante, Jordan Veretout, Henrikh Mkhitaryan, Diego Perotti et Edin DzekoStade:Olimpico Di RomaButs:Riccardo Orsolini (0-1, min. 16), Stefano Denswil (1-1, min. 22), Musa Barrow (1-2, min. 26), Musa Barrow (1-3, min. 51) et Henrikh Mkhitaryan (2-3, min. 72)