AS Roma 4-0 US Lecce

La Rome a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre US Lecce, qui a gagné 4-0 ce dimanche dans la Olimpico Di Roma. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. La AS Roma Il avait l’intention d’améliorer sa situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 2-1 dans le duel précédent contre le Atalanta et en ce moment, il avait une série de trois défaites consécutives. De la part de l’équipe visiteuse, le US Lecce il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre SPAL dans son stade et le Naples loin de la maison, 2-1 et 2-3 respectivement et cumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble romain est cinquième, tandis que le US Lecce C’est seizième après la fin du match.

23/02/2020

À 20:09

CET

SPORT.es

Le match a commencé favorablement pour l’équipe à domicile, qui a progressé grâce à l’objectif de Cengiz Under à la 13e minute, il a de nouveau marqué le AS Roma, qui a pris ses distances en fixant le 2-0 grâce à un peu de Henrikh Mkhitaryan à la 37e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée avec un score de 2-0.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un peu de Edin Dzeko à la 69e minute, puis il a marqué à nouveau l’équipe romaine, ce qui a accru les différences en faisant passer le 4-0 à un but de Aleksandar Kolarov à 80 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 4-0.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs du Rome qui sont entrés dans le jeu étaient Justin Kluivert, Carles Pérez et Nikola Kalinic remplacer Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under et Edin Dzekotandis que les changements de US Lecce étaient Evgeny Shakhov, Panagiotis Tachtsidis et Biagio Meccariello, qui est entré pour remplacer Jacopo Petriccione, Zan Majer et Giulio Donati.

L’arbitre a montré un carton jaune au Rome (Gianluca Mancini), alors que l’équipe visiteuse n’en a pas vu.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour numéro 25, le Rome il était positionné comme cinquième classé, sur la place d’accès de la Ligue Europa, tandis que le US Lecce C’est le seizième.

Le lendemain, le AS Roma sera mesuré avec le Cagliari, tandis que l’équipe leccesi jouera son match contre Atalanta.

Fiche techniqueAS Roma:Mauro Vigorito, Giulio Donati, Luca Rossettini, Fabio Lucioni, Marco Calderoni, Jacopo Petriccione, Marco Mancosu, Alessandro Deiola, Antonin Barak, Zan Majer et Gianluca LapadulaUS Lecce:Pau López, Bruno Peres, Chris Smalling, Gianluca Mancini, Aleksandar Kolarov, Cengiz Under, Bryan Cristante, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan et Edin DzekoStade:Olimpico Di RomaButs:Cengiz Under (1-0, min. 13), Henrikh Mkhitaryan (2-0, min. 37), Edin Dzeko (3-0, min. 69) et Aleksandar Kolarov (4-0, min. 80)