AS Roma Bologna

Ce vendredi à 20h45 au Olimpico Di Roma les visages seront vus le Rome et le Bologne dans le match correspondant au jour 23 de la Serie A.

02/06/2020

20:49

CET

SPORT.es

La AS Roma Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la vingt-troisième journée après avoir perdu le dernier match contre Sassuolo par un score de 4-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 11 des 22 matchs disputés à ce jour et ont concédé 27 buts contre et marqué 40 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Bologne gagné contre Brescia Calcio dans son stade 2-1 et auparavant, il l’avait également fait en dehors de son terrain contre le SPAL par 1-3, il a donc l’intention de garder sa séquence de victoires au stade de la AS Roma. Avant ce match, le Bologne Il avait gagné dans huit des 22 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un équilibre de 34 buts en faveur et 34 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, AS Roma Il a remporté cinq fois, a été battu trois fois et a fait match nul trois fois en 11 matchs, ce qui indique qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Bologne Il y a un équilibre de quatre victoires, cinq défaites et deux nuls en 11 matchs joués, c’est donc un adversaire assez fort à l’extérieur que les locaux doivent affronter.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Olimpico Di Roma et le solde est de deux pertes et cinq matchs nuls en faveur de la AS Roma. À leur tour, les locaux ont un total de cinq rencontres invaincues devant cet adversaire en Serie A. Le dernier match qu’ils ont joué le Rome et le Bologne Dans cette compétition, elle a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

Aujourd’hui, entre le AS Roma et le Bologne Il y a une différence de neuf points dans le classement. L’équipe de Paulo Fonseca Il se classe cinquième avec 39 points dans son casier. De son côté, l’équipe visiteuse compte 30 points et occupe la dixième place du tournoi.