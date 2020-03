AS Roma Sampdoria

Dimanche prochain à 20h45 se jouera la rencontre du vingt-septième jour de la série A, dans laquelle nous verrons la victoire à la Rome et au Sampdoria dans le Olimpico Di Roma.

03/07/2020

À 20:49

CET

La AS Roma vient avec des esprits renforcés pour le match du vingt-septième jour après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre le Cagliari loin de chez soi (3-4) et contre US Lecce dans son fief (4-0). Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 13 des 26 matchs disputés jusqu’à présent et accumulent un chiffre de 35 buts contre 51 en faveur.

Côté visiteurs, le Sampdoria a subi une défaite contre le Fiorentina dans le dernier match (1-5), il cherchera donc une victoire contre le AS Roma pour redresser le parcours en compétition.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe locale, AS Roma Il a réalisé des statistiques de six victoires, quatre défaites et trois nuls en 13 matchs joués dans son domaine, ce qui indique que le Sampdoria Vous pouvez avoir la chance d’obtenir un score positif dans ce match. À la maison, Sampdoria Il a un bilan de trois victoires, sept défaites et un nul en 11 matchs qu’il a joué jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit faire beaucoup d’efforts lors de sa visite au stade de la AS Roma Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Lors de ses derniers affrontements au stade de la AS Roma, les chiffres montrent cinq défaites et trois nuls pour les locaux. La dernière rencontre entre le Rome et la Sampdoria Dans ce tournoi, il s’est joué en octobre 2019 et s’est terminé dans les tableaux (0-0).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de 22 points sur le AS Roma. L’équipe de Paulo Fonseca Il se classe cinquième avec 45 points dans son casier. Quant à l’équipe visiteuse, Sampdoria, est placé en dix-septième position avec 23 points.