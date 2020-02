AS Roma US Lecce

Dimanche prochain à 18h00, il aura lieu dans le Olimpico Di Roma le duel entre les Rome et le US Lecce le vingt-cinquième jour de la série A.

La AS Roma visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au vingt-cinquième jour après avoir subi une défaite contre le Atalanta dans le match précédent pour un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 11 des 24 matchs disputés jusqu’à présent, avec une série de 43 buts en faveur et 32 ​​contre.

Côté visiteurs, le US Lecce il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre SPAL dans son fief et Naples loin de la maison, par 2-1 et 2-3 respectivement, alors attendez-vous à répéter le résultat, cette fois dans le fief du AS Roma. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté six et a un bilan de 32 buts marqués contre 45 buts reçus.

En tant que local, le AS Roma Il compte cinq victoires, quatre défaites et trois nuls en 12 matchs joués dans son stade, ce qui montre que les points s’échappent à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le US Lecce Il présente un bilan de quatre victoires, six défaites et deux nuls en 12 matchs joués, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Olimpico Di Roma, soit 10 victoires et un nul en faveur de la AS Roma. Dans le même temps, les locaux ont une séquence de quatre matchs consécutifs remportant à domicile contre le US Lecce. La dernière confrontation entre les Rome et le US Lecce Dans ce tournoi, il a été joué en septembre 2019 et s’est conclu avec un score de 0-1 pour la Rome.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 14 points en faveur de la AS Roma. L’équipe de Paulo Fonseca Il se classe cinquième avec 39 points dans son casier. De leur côté, les visiteurs ont 25 points et occupent la seizième position du tournoi.