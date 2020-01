AS Saint Etienne 0-2 FC Nantes

Il Nantes il a joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans la Stade Geoffroy Guichard. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il AS Saint Etienne Il a fait face au match dans le but de retracer son score au classement après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre le Racing Strasbourg et pour le moment, il a connu une séquence de trois défaites consécutives. De la part de l’équipe visiteuse, le FC Nantes il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué SCO Angers. Avec ce bon résultat, le set de Nantés est quatrième, tandis que le Saint etienne C’est le quinzième à la fin de la partie.

01/12/2020

À 17:06

CET

SPORT.es

Bon début de match pour lui FC Nantes, qui a créé le lumineux grâce à l’objectif de Mehdi Abeid à la 23e minute, terminant la première mi-temps avec le score de 0-1.

La deuxième période a commencé de façon insupportable pour l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté le score avec un peu de Ludovic Blas quelques instants après la reprise du match, notamment à la 48e minute, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le AS Saint Etienne sauté du banc Charles Abi, Maxence Rivera et Edmilson Indjai Correia remplacer Ryad Boudebouz, Franck Honorat et Arnaud Nordin, tandis que les changements du groupe de visiteurs Thomas Basila, Renaud Emond et Samuel Moutoussamy, qui a sauté sur l’herbe par Molla Wague, Abdoul Kader Bamba et Ludovic Blas.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, deux pour Wahbi Khazri et Sergi Palencia, de l’équipe locale et une pour Imran Louza, de l’équipe visiteuse.

Après avoir conclu la réunion et ajouté trois points à la maison, le Nantes quatrième avec 32 points sur la place d’accès à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Claude Puel Il était à la quinzième place avec 25 points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile: AS Saint Etienne sera mesuré avec le Olympiade de Nîmes et le FC Nantes jouera contre lui FC Girondins Bordeos.

Fiche techniqueAS Saint Etienne:Stéphane Ruffier, Sergi Palencia, Loic Perrin, Harold Moukoudi, Miguel Trauco, Yohan Cabaye, Ryad Boudebouz (Charles Abi, min.46), Mahdi Camara, Arnaud Nordin (Edmilson Indjai Correia, min.82), Wahbi Khazri et Franck Honorat ( Maxence Rivera, min.66)FC Nantes:Alban Lafont, Dennis Appiah, Molla Wague (Thomas Basila, min. 46), Andrei, Charles Traore, Ludovic Blas (Samuel Moutoussamy, min. 80), Abdoulaye Touré, Mehdi Abeid, Imran Louza, Abdoul Kader Bamba (Renaud Emond, min .67) et Moses SimonStade:Stade Geoffroy GuichardButs:Mehdi Abeid (0-1, min. 23) et Ludovic Blas (0-2, min. 48)