AS Saint Etienne 2 – 1 Olimpique de Nimes

Il Saint etienne a gagné 2-1 à Nimes lors de la réunion tenue ce samedi au Stade Geoffroy Guichard. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il AS Saint Etienne Il a affronté le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir subi une défaite de 0-2 lors du match précédent contre le FC Nantes et en ce moment, il avait une série de quatre défaites consécutives. Côté visiteurs, le Olympique de Nîmes est venu de battre 2-0 dans son fief à Stade de Reims Lors du dernier match joué. Après le score, l’équipe stéphanois est quatorzième, tandis que le Nimes C’est dix-neuvième après la fin du match.

25/01/2020

La première partie de l’affrontement a débuté de façon imbattable pour l’équipe stéphanoise, qui a ouvert le score avec un but de Wahbi Khazri dès le début du match, à la minute 3. Il a ensuite marqué l’équipe à domicile, augmentant l’avantage avec un nouveau but de Wahbi Khazri, qui a ainsi réalisé un doublé à 34 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réduit les distances grâce à l’objectif de Zinedine Ferhat au bord de l’extrémité, à 45, fermant ainsi la première partie avec un 2-1 à la lumière.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé avec un score de 2-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Saint etienne qui sont entrés dans le jeu étaient Yann M’Vila, Denis Bouanga et Mahdi Camara remplacer Franck Honorat, Yohan Cabaye et Wahbi Khazritandis que les changements de Nimes étaient Vlatko Stojanovski, Lucas Buades et Sidy Sarr, qui est entré pour remplacer Kevin Denkey, Romain Philippoteaux et Theo Valls.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Franck Honorat, Assane Diousse et Miguel Trauco, de l’équipe à domicile et deux pour Florian Miguel et Sidy Sarr, de l’équipe visiteuse.

Après avoir terminé la réunion, le Saint etienne il a ajouté trois points et occupé la quatorzième place avec 28 points, tandis que l’équipe dirigée par Bernard Blaquart Il était à la dix-neuvième place avec 15 points, dans la relégation en deuxième division.

Le lendemain AS Saint Etienne sera mesuré avec le FC Metz, tandis que l’équipe Nima jouera son match contre le AS Monaco.

Fiche techniqueAS Saint Etienne:Stéphane Ruffier, Mathieu Debuchy, Wesley Fofana, Loic Perrin, Miguel Trauco, Franck Honorat (Yann M’Vila, min.59), Assane Diousse, Wahbi Khazri (Mahdi Camara, min.84), Yohan Cabaye (Denis Bouanga, min. 59), Arnaud Nordin et Charles AbiJeux olympiques de Nîmes:Paul Bernardoni, Sofiane Alakouch, Loick Landre, Pablo Martinez, Florian Miguel, Lucas Deaux, Theo Valls (Sidy Sarr, min. 89), Yassine Benrahou, Romain Philippoteaux (Lucas Buades, min. 82), Zinedine Ferhat et Kevin Denkey (Vlatko Stojanovski, min.78)Stade:Stade Geoffroy GuichardButs:Wahbi Khazri (1-0, min. 3), Wahbi Khazri (2-0, min. 34) et Zinedine Ferhat (2-1, min. 45)