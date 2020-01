AS Saint Etienne FC Nantes

Ce dimanche à 15h00 au Stade Geoffroy Guichard les visages seront vus sur Saint etienne et le Nantes dans le match qui correspond au jour 20 de Ligue 1.

01/11/2020

À 15:06

CET

Il AS Saint Etienne atteint le vingtième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Racing Strasbourg dans le match précédent pour un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 19 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 22 buts en faveur et 29 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, la FC Nantes n’a pas pu gagner à SCO Angers lors de sa dernière rencontre (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière en compétition.

Concernant les résultats en tant que local, le AS Saint Etienne Il a gagné trois fois, a perdu deux fois et a fait match nul quatre fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le FC Nantes Vous pouvez avoir la chance d’obtenir un score positif dans ce match. À la maison, FC Nantes Il a gagné trois fois, a été battu cinq fois et a fait match nul une fois dans ses neuf matchs, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le AS Saint Etienne.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief du AS Saint Etienne et les résultats sont deux défaites et six nuls pour les locaux. L’équipe à domicile a également une série de 10 matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Nantes. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Saint etienne et le Nantes Dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-3 favorable à Saint etienne.

Actuellement, entre AS Saint Etienne et le FC Nantes Il y a une différence de quatre points dans le classement. Les locaux, avant ce match, occupent la quatorzième place avec 25 points au classement. En revanche, l’équipe visiteuse est cinquième avec 29 points.