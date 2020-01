AS Saint Etienne Olimpique de Nimes

Samedi à 20h00 se jouera la rencontre de la vingt et unième journée de Ligue 1, dans laquelle nous verrons la victoire à Saint etienne et à Nimes dans le Stade Geoffroy Guichard.

Il AS Saint Etienne Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt et unième journée après avoir subi une défaite contre le FC Nantes dans le match précédent pour un résultat de 0-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 20 matchs disputés jusqu’à présent en Ligue 1, avec une séquence de 22 buts en faveur et 31 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Olympique de Nîmes il a remporté la victoire contre Stade de Reims lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec autant de Yassine Benrahou et Renaud Ripart, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de AS Saint Etienne. À ce jour, sur les 19 matches que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté trois et cumule un total de 33 buts contre 15 en faveur.

En référence aux résultats comme locaux, le AS Saint Etienne Il a réalisé un bilan de trois victoires, trois défaites et quatre nuls en 10 matchs disputés sur son terrain, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Olympique de Nîmes, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent Stade Geoffroy Guichard. Aux sorties, le Olympique de Nîmes Il a été battu six fois lors de ses 10 matchs joués, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le AS Saint Etienne.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief du AS Saint Etienne et les résultats sont de deux victoires en faveur de l’équipe locale. De plus, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le NimesEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont Saint etienne et le Nimes Dans ce tournoi c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat 1-2 favorable à Saint etienne.

Aujourd’hui, entre AS Saint Etienne et le Olympique de Nîmes Il y a une différence de 10 points dans le classement. L’équipe de Claude Puel Il est placé à la quinzième place avec 25 points dans son casier. De leur côté, les visiteurs ont 15 points et occupent la dix-neuvième position du concours.