Ascoli-Juve Stabia 2-2, sensationnel! Le Provedel à 95 ‘rend les guêpes folles

Au stade “Del Duca”, l’avance de la 23e journée de Serie B a été mise en scène, parmi les hôtes de laAscoli et le Juve Stabia.

Roberto Stellone a fait ses débuts sur le banc de la Juventus, appelé pour remplacer l’exonéré Paolo Zanetti. Avant son avènement, Ascoli avait gagné 3-0 à Livourne, dirigé par l’entraîneur de Primavera Guillermo Abascal. Les guêpes proviennent plutôt d’une défaite interne avec Pérouse, 2-1, qui a interrompu une rangée de 6 résultats utiles consécutifs.

Pour Stellone et Caserta, côtés spéculaires commençant par le choix de 4-3-1-2. La Juve Stabia démarre mieux et avec une excellente personnalité, mais à 10 ‘paie une grave erreur défensive de Fazio, servi de manière révisable par Allievi, qui cincischia en désengagement à la limite de sa zone, touchant maladroitement le ballon et servant effectivement une passe décisive à la bisou pour Scamacca, qui seul ne se trompe pas devant Provedel.

Juve Stabia qui après le glissement initial après le but encaissé, trouve la place grâce principalement à la qualité de son talent dans la direction de Calò, sans toutefois créer de réels dangers dans les 30 derniers mètres pour les hôtes, qui abaissent leur centre de gravité après la 1-0. Les guêpes, cependant, risquent toujours de perdre des ballons sanglants dans le couloir, avec les Ascoli, cependant, qui ne peuvent pas faire de mal.

Après la controverse du match contre Pérouse, une autre surveillance de l’arbitrage contre la Juve Stabia, avec Andreoni qui est dépassé dans la zone par Bifulco à la 27e minute et le tond en touchant clairement les jambes du footballeur stabiese, mais pour l’arbitre Pezzuto (à deux pas de l’action) c’est une simulation avec une annexe jaune.

À 43 ‘, la naïveté sensationnelle d’Allievi qui, dans la course, lève le bras ostensiblement sur le visage de Cavion, mais l’arbitre donne un avantage à Ascoli et ne réprimande pas le centre de Stabian pour la deuxième fois. Pour être juste, il suffit de souligner le contrôle de l’arbitre sur le premier jaune, inexistant justement à cause de la faute subie par le défenseur avant de la commettre, mais la légèreté reste sérieuse, sachant que vous avez déjà une sanction disciplinaire.

La première mi-temps se termine sur 1-0 où la Juve Stabia fait tout, ce qui fait mal seul avec Ascoli qui profite du cadeau de l’arrière jaune-bleu, les spas ne matérialisent alors pas le plus grand volume de jeu produit par l’excellent travail du milieu de terrain entier, avec Forte et Canotto sous-ton dans la première fraction.

Prêt à partir et une nouvelle surveillance inexprimable des arbitres accompagne le début de la récupération; au 2e coup franc du trocart pour la Juve Stabia battu au centre par Calò, Leali sort complètement vide, qui est anticipé par le chef de l’ex Addae et le frappe au visage avec ses poings, mais encore une fois l’arbitre traite de pénalité.

Les Gialloblù, cependant, n’abandonnent pas et, net des deux pénalités solaires refusées, frappent pour la première fois près de Leali, quand à 4 ‘ils parviennent à la conclusion à distance avec Bifulco, mais son missile est dévié pour un corner par la super intervention du gardien de but Bianconeri.

A 8 ‘insidieux au lieu de l’Ascoli avec Andreoni qui lève le ballon pour l’insertion en profondeur de Trotta, mais une déviation d’Addae favorise le contrôle de l’attaquant des Marches, qui d’une position isolée botte fort au premier poteau, trouvant cependant un Réactif Provedel pour lui refuser l’objectif.

Mieux, cependant, les invités qui ont le jeu en main et à 13 ‘tentent de voler du bord avec Mallamo, qui ne va pas trop loin du rétroviseur extérieur. Quand nous sommes à 15 ‘, la pénalité pour la Juve Stabia arrive, avec un grand nombre de Bifulco dépassant Ferigra avec un tunnel à la limite, il pénètre dans la zone et est renversé par le même défenseur. Forte passe de l’endroit qui déplace Leali et signe ses 10 buts dans cette Serie B, pour un 1-1 bien mérité.

A 19 ‘, l’objectif de dépasser avec Vitiello a été annulé par les guêpes, ce qui réitère le rejet de Leali sur l’excellente conclusion de Forte sur le développement d’un corner, mais est pêché légèrement au-delà de la ligne de hors-jeu. Sur le front dangereux, changez Trotta di testa dans la région de Stabiese, mais c’est un super Provedel avec un réflexe providentiel. Erreur grave dans ce cas pour

Arrivé à 22 ‘, une occasion sensationnelle dévorée par la Juve Stabia, avec la défense d’Ascoli qui pique sur un centre de la droite et Dinghy trouve le ballon entre ses pieds dans une position légèrement reculée à un jet de pierre de la porte, mais tire sensationnellement sur le fond.

Une minute plus tard, les guêpes restent à un pas du but, Forte nettoyant une splendide balle à la limite échangeant avec Dinghy qui s’insère bien dans la zone et de la même position de l’action précédente bien angola, mais Leali vole et avec une sauvegarde incroyable, il nie le 1-2. Juve Stabia possédait et décidément malheureux.

A une demi-heure, Stellone tente de changer la configuration de son Ascoli en difficulté évidente, avec l’entrée de Ninkovic pour Padoin et le passage en 4-4-2. Juste Ninkovic ramène les Bianconeri à la 38 ‘, après une belle action du Brlek nouvellement entré qui, servi avec une banque aérienne de Trotta, avec un tunnel se moque de Fazio et une arrière-garde passive dans le complexe, servant du côté opposé l extérieur laissé seul, qui ajuste le ballon et d’une position favorable n’a pas tort.

Avant 2-1, en Juve Stabia à l’intérieur de Rossi et Izco pour Canotto et Bifulco. A 41 ‘toujours un trou de défense jaune-bleu avec le centre de la gauche de Ninkovic qui arrive sans encombre à Trotta qui devant Provedel clique le ballon. Les invités accusant le coup et une minute plus tard, c’est Scamacca qui essaie le premier du centre d’Andreoni par la droite.

Quand tout semblait perdu au jaune et au bleu, le nouvellement entré Di Mariano remporte un coup franc de la gauche au dernier moment de récupération. Calò va au bar et, grâce à l’intervention vide de Leali, rattrape le gardien des guêpes Provedel, ressuscité désespéré, qui gonfle la tête et clôt le match sur 2-2.

Une fin folle pour un match qui se termine cependant avec le bon résultat d’égalité. Juve Stabia qui remporte un point d’or en termes de sécurité, tandis qu’Ascoli voit les trois points s’estomper lors des débuts de Stellone sur le banc.