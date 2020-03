Asensio s’entraînera avec l’équipe du Real Madrid à la fin de la quarantaine

L’attaquant du Real Madrid Marco Asensio s’entraînera avec le reste de l’équipe dès que le club mettra fin à sa quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus, selon un rapport du journal espagnol AS. Il n’y a pas encore de date pour le retour de Madrid à l’action et il semble que la détention pourrait durer au moins deux semaines de plus.

Asensio a subi une blessure au LCA inquiétante lors de la pré-saison de Madrid en Amérique du Nord l’été dernier. L’ailier semblait destiné à être un démarreur clé pour Zidane cette saison, mais il a passé les sept derniers mois à se remettre de la chirurgie et maintenant il est prêt à commencer la dernière partie de sa rééducation, ce qui devrait prendre encore un mois pour qu’Asensio retrouve confiance en son genou et améliorer son conditionnement général.

Tout bien considéré, Asensio pourrait encore être un atout pour le Real Madrid cette saison. On ne sait pas si la Liga et la Ligue des champions reprendront leurs compétitions ou non, mais s’ils le font, Asensio pourrait avoir un impact sur l’aile droite de Madrid si son processus de récupération et de réadaptation s’est déroulé comme prévu.