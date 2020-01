Ashley Young achève son déménagement à l’Inter Milan

Ashley Young a finalisé une transition permanente vers les géants italiens de l’Inter Milan pour un montant de 1,5 million d’euros (1,28 million de livres sterling) plus les bonus.

Il rejoindra Romelu Lukaku, qui a signé pour Antonio Conte cet été, et Alexis Sanchez qui est actuellement en prêt avec le Nerazzurri.

Le transfert était considéré comme menacé après que l’Inter ait semblé signer le latéral gauche Leonardo Spinazzola, mais l’accord d’échange qui aurait conduit Matteo Politano dans la direction opposée a échoué à la dernière minute.

INTERVIEW @ youngy18 premiers mots en tant que joueur Nerazzurri!

17 janvier 2020

Young s’est tourné vers Twitter pour remercier les fans de Manchester United pour leur soutien au fil des ans.

Aux fans de United: chaque fois que je marchais sur le terrain avec ta chemise, je te donnais tout. Merci pour votre soutien pendant les hauts et les bas. Je pars comme l'un d'entre vous, à bientôt dans un deuxième temps

17 janvier 2020

Le transfert de 34 ans a été promu en Italie avec le hashtag #notforeveryone, qui semble être une référence ironique à l’impopularité de Young avec un large contingent de fans de Manchester United.

Très heureux de rejoindre @Inter et de commencer ce nouveau défi. J'ai hâte de commencer #ForzaInter #NotForEveryone

17 janvier 2020

Young a joué 261 fois et a marqué 19 buts en huit ans à Old Trafford. Il était l’un des rares joueurs restants de l’ère Sir Alex Ferguson. David de Gea, Chris Smalling, Phil Jones et Jesse Lingard sont désormais les seuls joueurs de la dernière équipe victorieuse de United en Premier League encore au club.