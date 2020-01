Asile Naples-Latium. Gattuso redécouvre le San Paolo, véritable capitaine Insigne et élimine Inzaghi | Primapagina

Ce n’était pas un jeu, mais une maison de fous, à tel point qu’il semble étrange qu’un but marqué après moins de 2 minutes soit finalement décisif. Dans les 96 ‘suivants, reprises comprises, tout s’est passé. Deux cartons rouges (un de chaque côté), un mauvais penalty (avec toboggan), deux buts annulés pour hors-jeu et quatre poteaux (deux par équipe). Tensions, émotions, occasions, c’était Napoli-Lazio. Au final, l’équipe de Gattuso: si en championnat c’est un cri, au moins le Coupe d’Italie peut retourner un sourire à Rino, le premier demi-finaliste de la saison attendant de connaître le nom du prochain adversaire à choisir entre l’Inter et la Fiorentina.

INSIGNE ET SAINT PAUL TROUVÉS – La victoire sur un adversaire issu de 11 succès consécutifs en Serie A peut également avoir des effets positifs sur le championnat pour au moins trois raisons. Le premier: l’objectif était une habileté d’Insigne, auteur d’un match en vrai capitaine, capitaine redécouvert. La seconde: San Paolo est revenu du côté de son équipe et a injecté de l’énergie dans le cœur des joueurs tout au long du match, sans s’arrêter une minute pour chanter. Le troisième: Demme est probablement le réalisateur qui a servi Gattuso, il donne à l’équipe un solide équilibre, il semblait qu’il comprenait Napoli et que Napoli a immédiatement reconnu le leader de la manœuvre en allemand.

LES CHOIX – La Lazio se souciait tellement de la Coupe d’Italie qu’Inzaghi a déployé toute la formation de départ, malgré l’attente du derby. La défaite contre la Fiorentina avait au contraire laissé une trace à Naples et influencé les décisions de son entraîneur. Luperto, coupable du but de Vlahovic, est resté dans les 20 premiers sur le banc même si à sa place, au centre de la défense, Gattuso a dû se déplacer à nouveau Di Lorenzo. Contre la Viola, après une demi-heure désastreuse, Di Lorenzo était passé du centre à l’aile droite, son espace naturel. Le milieu de terrain bleu a également changé avec les débuts de Lobotka aux côtés de Demme, les nouveautés du marché de janvierou. Avec l’expulsion de Hysaj, après 20 ‘, Luperto entrera dans le centre et Di Lorenzo reprendra son rôle préféré (comme en témoigne sa performance, nettement augmentée en seconde mi-temps), celle de l’arrière droit. Confirmation de ospina, au lieu de cela, a donné la certitude du rejet de Meret: le propriétaire est maintenant le Colombien.

CHOC START – Dans les premiers 25 ‘d’asile à l’état pur. Après moins de 2 ‘, insigne a dirigé Napoli. Il n’avait pas marqué à l’action à San Paolo depuis près d’un an, exactement depuis le 2 février de l’année dernière contre la Sampdoria. Beau but, avec des dribbles Luiz Felipe et balle entre les jambes de Strakosha. C’était comme allumer le fusible sous un jeu qui n’attendait plus que d’exploser. À 10 ‘, mauvaise pénalité, avec glissement sensationnel sur le ballon au moment de l’impact, de bâtiment et avec le premier avertissement conséquent de Hysaj (pour la faute sur Caicedo). A 19 ‘, le deuxième carton jaune pour l’arrière latéral albanais qui propage Immobile (19’) puis Naples en 10. Gattuso a immédiatement fait le changement, à l’intérieur de Luperto, à l’extérieur du novice Lobotka qui jusque-là avait passé le temps juste pour comprendre la nouvelle équipe. A 24 ‘, carton jaune pour Lucas Leiva pour une intervention sur Zielinski, le Brésilien a mal réagi, avec une “vaffa” face à l’arbitre Massa qui montré en rouge.

MASSEZ LE MOINS COUPABLE – Tout avait éclaté à San Paolo. Compte tenu des images, Massa est celle qui a fait le moins d’erreur. La faute de Hysaj sur Caicedo était là et le premier avertissement était juste; La faute de Hysaj sur Immobile était là (le quatrième homme Manganiello l’a signalé parce que cela s’est produit juste devant ses yeux) et le deuxième avertissement était également correct, étant donné que la Lazio volait vers la zone adverse; cependant, il n’y avait pas de carton jaune pour Lucas Leiva qui est entré dans le ballon et non Zielinski; juste le rouge pour la réaction grossière et offensive de la Lazio à l’arbitre. Impardonnable Hysaj et Leiva. Surtout le Brésilien, joueur expert: vous comprenez que le jeu est un baril de poudre, vous savez que vous êtes devant un homme, vous savez que vous êtes sous un objectif, vous savez que Balotelli a été expulsé il y a quelques jours pour la même raison, mais que faites-vous sauter dans l’esprit?

CHANGEMENTS – En 10, Napoli est passé à 4-4-1, avec Insigne à gauche et Callejon à droite, Demme directeur e Zielinski à ses côtés, plus Milik devant. La Lazio a plutôt abandonné un milieu de terrain, Inzaghi n’a fait aucun changement et l’équipe est passée à 3-4-2, le seul changement tactique a été l’attribution de Parolo qui de l’intérieur est devenu réalisateur.

4 POLES ET 2 BUTS ANNULÉS – La première mi-temps a également infecté la seconde, dans le sens où Napoli-Lazio n’est pas devenu (ne pourrait pas devenir) un jeu normal. L’équipe d’Inzaghi a pris possession du match, l’équipe de Gattuso s’est retirée dans sa moitié de terrain, signe qu’ils ne se sentent toujours pas complètement guéris. Cependant, lorsque Napoli est parti, la Lazio a tremblé. Tout s’est produit à nouveau, mais cette fois, Massa n’était pas le protagoniste, mais les joueurs. Pour: objectifs d’Immobile annulé pour hors-jeu, pôle avec une tête de Milik (mauvaise intervention de Strakosha), croisillon d’Immobile (ce n’était pas sa soirée …), croisement des pôles de Mario Rui, pôle (avec déviation) de Lazzari et suivantes Le but d’Acerbi annulé pour hors-jeu une jambe. Nous confessons que nous avons applaudi: pour du temps supplémentaire.

LA TABLE

Napoli-Lazio 1-0 (première mi-temps 1-0)

buteurs: 2 ‘pt Insigne

aider: 2 ‘pt Zielisnki

NAPLES (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22 ‘pt Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (23 ‘st Elmas), Milik, Insigne (32’ st Fabian). Disponible: Disponible: Meret, Karnezis, Tonelli, Leandrinho, Llorente, Lozano. Tous.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (25 ‘st Patric); Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic (31 ‘st Jony); Immobile, Caicedo (11 ‘st Correa). Disponible: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Adekanye. Tous.: Inzaghi.

Arbitre: Massa di Imperia

Ammonites: Hysaj, Acerbi, Leiva

Expulsé: Hysaj, Leiva