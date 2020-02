Aspas s’habille en héros pour porter le Celtic

Le Prince des chauves-souris est aussi celui des guerres, des escarmouches, des finales au milieu du mois de février, des jeux à vie ou à mort. Iago Aspas a taché l’acte de foi de l’équipe céleste, en infériorité numérique, pendant 70 minutes longues et tendues. Caractère, leadership et objectif providentiel qui ont suffi aux Galiciens pour laisser sur la toile un Leganés que l’affaire Braithwaite pesait comme une dalle, dépourvue de poudre à canon et incapable d’atteindre un rival à dix.

