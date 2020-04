Assemblée de la Lega Serie A, affrontement avec le gouvernement et l’AIC sur les questions d’actualité. Les détails

ROME. L’épreuve de force arrive Serie A, l’assemblée générale aura lieu cet après-midi à 15 heures, strictement par vidéoconférence en raison de laUrgence coronavirus. Deux questions principales seront discutées: calendriers et coupes dans les engagements des joueurs.

ENTRE CALENDRIERS ET FORMATIONS

Sur la reprise du championnat national de football maximum aujourd’hui, il y a une véritable fracture, une date plausible peut être comprise entre fin mai et début juin. Huit équipes poussent pour terminer la saison sur le terrain: la Juventus, Naples, Parme, Vérone, Sassuolo, Lecce et les deux Romains. D’un autre côté, dans une égale mesure, vous attendez et contre, dans la première catégorie, nous trouvons les deux Milanais, Atalanta, Bologne, Cagliari et Fiorentina, tandis que dans le deuxième Brescia, Gênes, Sampdoria, Spal, Turin et Udinese. Workouts? Dans une semaine, selon les chiffres de l’infection, le gouvernement déterminera s’il sera possible de recommencer fin avril ou début mai.

NŒUD SALAIRE

Un autre problème délicat est celui des salaires des joueurs de football, leL’AIC continue de faire pression pour la réduction d’un mois seulement tandis que les clubs en demandent quatre. À cet égard, la Ligue de Serie A se bat également avec le gouvernement sur les licenciements et sur l’institution de fonds spéciaux sur lesquels puiser, mais ces derniers aspects nécessiteraient toutefois le paiement de nouveaux impôts.