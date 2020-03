“Assez maintenant! Qu’avez-vous en tête? Vous devez rester à la maison”

NAPLES. De diverses parties du monde du football, des initiatives de solidarité viennent contre toutes ces personnes qui se battent contre Covid-19, et tous ces médecins, infirmières, agents de santé et agents de sécurité publique qui essaient par tous les moyens de sauver combien autant de vies que possible.

Depuis plusieurs jours, la campagne #iorestoacasa est active, mais malheureusement, beaucoup du Nord au Sud ne semblent vraiment pas avoir de perception concrète de la gravité de la situation et continuent de prétendre que les directives ne s’appliquent pas à eux.

LES EXCUSES DE CIRO

À cet égard, un épisode désagréable a impliqué lL’attaquant de Naples Dries Mertens, qui ces derniers jours est allé dans la rue avec son chien pour faire du jogging, suscitant la colère et les commentaires négatifs de nombreuses personnes. Le Belge, via un Instagram direct avec l’acteur Salvatore Esposito, a ensuite expliqué en s’excusant: “Ils m’ont dit que vous pouviez sortir avec le chien, je suis allé faire un tour avec le chien et j’ai compris que nous devions tous rester à la maison. Je le faisais pour le travail? Oui, mais après je me suis senti un peu malade, j’ai compris qu’il valait mieux rester à la maison. S’il sera difficile de récupérer? Je ne peux rien dire, tais-toi. Sinon, je reçois une autre amende … “.

LA COLÈRE DE PAPU

Le commentaire social du Papu Gomez, le numéro dix de la Déesse tonna contre tous ces gens qui, malgré les règles, continuent de se mettre à l’aise. L’Argentin a ensuite partagé la triste image des chars de l’armée qui, à Bergame, chargés de cercueils, ont fait sortir plusieurs morts de la région pour les incinérer. Voici le message de l’attaquant de Nerazzurri: “A tous les coureurs ou faux coureurs qui veulent encore sortir et s’entraîner … reste à la maison, salope de garce. Qu’est-ce que tu fous? Assez, assez, assez … chaque matin, nous nous réveillons avec de mauvaises nouvelles, des gens meurent, vous ne vous rendez toujours pas compte? Tout le monde à la maison, personne ne doit sortir. ”