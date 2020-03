Assocalciatori, Tommasi annonce: “Jouons, mais aussi les joueurs risquent”

Damiano Tommasi, président d’AssoCalciatori, a évoqué le week-end de championnat qui s’annonce et en général les risques pour la santé des joueurs en ce moment d’urgence sanitaire en Italie et au-delà: “En A, il a été établi que les matchs se dérouleront à huis clos: entre les joueurs là-bas sont ceux qui acceptent d’aller de l’avant et ceux qui sont inquiets. Maintenant, nous prendrons toutes les précautions, mais les joueurs sur le terrain risquent également: et en cas de contagion, les règles de quarantaine s’appliquent également aux professionnels “, dit-il à l’ANSA.