Aston Villa confirme la signature de l’ancien gardien de Liverpool

Date de publication: Lundi 13 janvier 2020 8:09

Aston Villa a annoncé la signature du prêt du gardien de l’AC Milan Pepe Reina jusqu’à la fin de la saison.

L’ancien gardien de Liverpool retournera en Premier League après six ans, où il a également passé des périodes à Naples et au Bayern Munich, et devrait remplacer Tom Heaton, blessé.

L’international anglais Heaton a été exclu pour le reste de la saison avec une blessure au genou survenue lors de la victoire 2-1 à Burnley le jour du Nouvel An.

✍️ @ PReina25 #BienvenidoPepe #AVFC pic.twitter.com/gSNyd5syNf

– Aston Villa (@AVFCOfficial) 13 janvier 2020

L’entraîneur-chef Dean Smith a déclaré sur le site officiel du club: «Nous avons réussi à trouver un joueur à Pepe qui possède une vaste expérience en Premier League.

«Au début de l’été, nous recherchions un gardien expérimenté et avons fait appel à Tom Heaton.

“Malheureusement, sa blessure l’a exclu pour le reste de la saison, mais Pepe correspond à nos critères non seulement en raison de son expérience, mais aussi en raison de ses qualités de leader.”