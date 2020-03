Aston Villa donne de la nourriture à une œuvre caritative pour sans-abri après le report

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 15h45

Aston Villa fait don de denrées alimentaires qui avaient été préparées pour l’affrontement de samedi en Premier League avec Chelsea à des associations caritatives sans-abri.

Le club a fait cette annonce après l’arrêt de tous les matches de Premier League jusqu’au 4 avril en raison de l’épidémie de coronavirus.

Villa a déclaré que 850 membres du personnel prépareraient des paniers-repas et des plats chauds seraient distribués et a demandé aux organisations qui souhaitaient recevoir la nourriture de contacter le club.

Une mise à jour de la Fondation Aston Villa a été lue plus tard: «Nous sommes heureux de dire que toute la nourriture a maintenant été allouée à un certain nombre d’organismes de bienfaisance et de refuges pour sans-abri. Merci Twitter d’avoir veillé à ce que cette nourriture ne soit pas gaspillée et qu’elle profite à ceux qui en bénéficieront vraiment. »

Villa a eu deux matches reportés, et le voyage à Newcastle, prévu le 21 mars, a également été annulé.

