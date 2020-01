Aston Villa «embarrassée» par des objectifs «affreux» – Smith

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 6:56

Dean Smith dit que lui et ses joueurs d’Aston Villa sont «embarrassés» après leur Défaite de 6-1 contre Manchester City dimanche.

Un triplé de Sergio Aguero, deux de Riyad Mahrez et un de Gabriel Jesus ont vu City balayage Villa de côté.

Villa avait glissé dans la zone de relégation avant le match après la victoire de Watford à Bournemouth et était tombée à leur sixième défaite en neuf sorties de haut vol.

“Ce fut une expérience châtiante”, Forgeron a déclaré Sky Sports.

«Nous savons que c’est une équipe de première classe, mais certains des objectifs que nous avons donnés étaient terribles. Le troisième l’a probablement résumé. Ils ont eu 15 ou 16 passes et nous n’avons pas posé de gant sur eux.

«Ils ont été autorisés à passer le ballon trop facilement et Aguero le place dans le coin supérieur à 20 mètres.

«Mahrez est entré dans la surface de réparation et aucune pression ne passe dans le coin inférieur. C’est difficile quand on a trois buts contre une équipe de cette qualité. Les trois joueurs qui ont marqué aujourd’hui valent plus que toute mon équipe.

“Ils ont continué mais nous ne devrions pas rester assis ici avec nous et nous ne le sommes pas. Nous sommes gênés aujourd’hui. »