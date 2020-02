Aston Villa envoie un message à Man United pour une poursuite de 70 millions de livres sterling

Date de publication: dimanche 16 février 2020 9:12

Dean Smith a promis aux fans d’Aston Villa que les propriétaires du club feront tout ce qui est en leur pouvoir au cours des prochains mois pour garder le capitaine Jack Grealish.

Malgré la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, elle n’a pas empêché le flot continu de spéculations concernant un déménagement estival pour Grealish, Manchester United menant apparemment la chasse.

Ils viseront apparemment le capitaine du club un mouvement de 70 millions de livres sterling cet été dans le cadre de la reconstruction continue de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Bien qu’il soit presque inévitable que le joueur de 24 ans quitte si Villa est relégué, si le club conserve son statut de Premier League, il incombera aux copropriétaires Wes Edens et Nassef Sawiris de convaincre le milieu de terrain de rester, et non d’avoir la tête tournée.

Demandé d’offrir toute sorte de garantie aux fans Grealish restera, le patron Smith a dit: «J’ai dit à plusieurs reprises que nous avons deux magnifiques propriétaires qui veulent réussir dans ce club de football, et ils ont énormément d’argent, qu’ils ont collecté grâce à leur travail acharné dans leurs entreprises.

«Si vous voulez être une équipe performante, vous devez garder vos meilleurs joueurs, et ils travailleront très dur pour que nos meilleurs joueurs restent dans ce club de football.

“C’est probablement la meilleure réponse que je puisse donner aux fans.”