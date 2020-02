Aston Villa montre «de véritables pousses vertes de récupération» – Smith

Date de publication: jeudi 13 février 2020 16h04

Le manager d’Aston Villa, Dean Smith, est convaincu que ses joueurs «finiront bien la saison» après avoir vu ce qu’il prétend être de «véritables pousses vertes de récupération».

Après une pause hivernale qui selon Smith était «nécessaire», Villa retour en action en Premier League dimanche avec un affrontement à domicile contre Tottenham de Jose Mourinho.

Bien que Villa soit entré dans la pause sur le dos d’un décevant Défaite 2-1 à Bournemouth pour laisser le club un point et une place au-dessus de la zone de relégation, Smith est convaincu que ses joueurs éviteront le largage.

“Si quelqu’un m’avait dit au début de la saison qu’avec 13 matchs à disputer nous serions hors de la zone de relégation, dans une finale de coupe et que nous aurions plus de victoires qu’Arsenal (sept contre les Gunners six), alors je ‘ J’ai coupé leurs mains », a déclaré Forgeron.

«C’est une ligue difficile, dans laquelle il est difficile de créer une cohérence en raison de la qualité des autres équipes, mais je pense que nous venons juste de commencer à développer cette cohérence.

«La cohérence vers la fin de la saison est une excellente chose. Comme tout le monde le sait, nous avons eu un gros revirement (de joueurs) cet été, et ils commencent à se geler.

«Je vois de véritables pousses vertes de récupération chez les joueurs et je sais comment les uns et les autres jouent. Je pense que nous finirons bien la saison. “

Smith est reconnaissant de la pause qui lui a permis de donner plusieurs jours de congé à ses joueurs plutôt que de partir pour un camp d’entraînement par temps chaud.

“Pour la première fois, nous avons eu une mini-pause et nous avons vu un côté positif”, a ajouté Smith. «Je pense que mes joueurs et mon équipe avaient tous besoin de cette pause.

«Ils ont tous eu cinq ou six jours de congé. Cela a donné à tout le monde une chance d’avoir du temps loin de l’endroit et de se vider la tête.

«Nous aurions pu partir et faire de l’entraînement par temps chaud, mais nous n’avons pas terminé avant la fin mai à cause des barrages, puis nous avons recommencé fin juin, et vous ne finissez pas avant fin mai.

«Il faut beaucoup de temps pour être ensemble, et j’ai juste l’impression que parfois il faut les regarder comme des êtres humains, qui ont des familles loin d’ici, qui ont des vies loin d’ici, et nous avons besoin de ce petit espace loin les uns des autres .

«Nous passons énormément de temps ensemble. C’était agréable pour moi de leur donner le temps de prendre du soleil sur le dos. »

Smith, quant à lui, a confirmé que l’attaquant Keinan Davis serait probablement disponible pour la finale de la Coupe Carabao avec Manchester City le 1er mars.

Le joueur de 22 ans, qui n’est revenu à l’action qu’après trois mois de congé avec un problème aux ischio-jambiers, a subi une autre blessure aux ischio-jambiers lors d’un match des moins de 23 ans pendant la pause, alors qu’il continuait à se développer.

Smith a déclaré: «Ce n’est pas une blessure importante, et ce n’est pas une récurrence de l’ancienne blessure, ce qui est la bonne nouvelle.

“Il fait déjà du jogging léger, alors j’espère qu’il s’entraînera dans la semaine précédant la finale de la coupe.”