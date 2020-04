Aston Villa offre 10,5 millions de livres sterling pour un favori “exceptionnel” de Zidane, West Ham aussi – HITC

La bataille de Maxime Lopez en Premier League se prépare avec Aston Villa et West Ham United qui viseraient le meneur de jeu de Ligue 1 de Marseille.

Selon ArenaNapoli, l’Aston Villa a fait une offre d’environ 10,5 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Marseille Maxime Lopez, alors qu’ils cherchent à battre West Ham à la signature du jeune.

Ça va être un très vieil été pour les fans de Marseille.

L’un des clubs les plus grands et les plus historiques de France prévoyait déjà de vendre un certain nombre d’acteurs clés pour éviter les sanctions du fair-play financier – et c’était avant la crise sanitaire mondiale qui menace de transformer ces inquiétudes monétaires en un cauchemar aux proportions sismiques.

Le Star a affirmé la semaine dernière que Marseille avait même décidé d’offrir Lopez aux clubs de Premier League, avec West Ham et Tottenham l’occasion de recruter un joueur que nul autre que Zinedine Zidane évalue très haut.

Mais, selon des rapports en Italie, Aston Villa a fait le premier pas.

Le côté de Dean Smith a mis une offre d’environ 10,5 millions de livres sur la table. Dans un monde idéal, Marseille serait en mesure de commander environ 18 millions de livres sterling, mais Lopez est hors contrat l’été prochain et cela signifie qu’ils pourraient être contraints d’accepter des frais réduits.

West Ham reste intéressé, mais ils ne prétendent pas payer un sou de plus de 13 millions de livres sterling. L’OM espère sans aucun doute que Villa et West Ham finiront par créer quelque chose d’une guerre d’enchères qui ferait grimper le prix de Lopez mais, pour l’instant, il semble plus que probable qu’il ira pour un peu moins de £ 18 millions.

