Aston Villa signe l’attaquant Mbwana Samatta de Genk pour 8,5 millions de livres sterling

LA NUCIA, ESPAGNE – 10 janvier: (BILD ZEITUNG OUT) Mbwana Ally Samatta de KRC Genk et Kingsley Ehizibue de 1. FC Koeln bataille pour le ballon lors d’un match amical entre 1. FC Koeln et KRC Genk le 10 janvier 2020 à La Nucia, Espagne. (Photo par TF-Images / .)

Aston Villa a terminé sa troisième signature en janvier. Les lutteurs de Premier League ont engagé l’attaquant tanzanien Mbwana Samatta du côté belge de Genk. L’attaquant arrive pour 8,5 millions de livres sterling et devient le premier international tanzanien à jouer en Premier League.

Aston Villa signe Mbwana Ally Samatta de Genk

Aston Villa a annoncé via son site Internet avoir signé l’attaquant. Samatta arrive alors que Dean Smith signe le troisième janvier alors qu’il cherche à faire grimper Villa sur la table.

Samatta arrive pour un montant de 8,5 millions de livres sterling en signant un contrat de quatre ans et demi à Villa Park.

Il est l’attaquant Villa qui a crié après avoir blessé Wesley à la fin de la saison lors de sa victoire à Burnley. Villa a disputé ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues sans avant-centre reconnu.

Samatta apporte du rythme et des objectifs à la ligne de front de la Villa. Le joueur de 27 ans a beaucoup d’expérience et apporte un avantage bien nécessaire à l’attaque de la Villa.

Dean Smith est ravi de l’avoir à bord et devrait en ajouter un autre avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Samatta sera confiant qu’il est l’homme qui mettra Aston Villa en sécurité.

Quand Mbwana Samatta jouera

Il ne participera pas au match crucial de la ligue de Villa contre Watford mais fera très probablement ses débuts en demi-finale de la Coupe Carabao de Villa contre Leicester le 28 janvier.

Ses débuts en Premier League auront lieu quatre jours plus tard contre ses compatriotes en difficulté Bournemouth.

Ce qui fut dit





Le directeur de la villa, Dean Smith, a déclaré: “Je suis vraiment heureux que nous ayons réussi à amener Mbwana au club.”

“Il a marqué des buts tout au long de sa carrière et j’ai hâte de travailler avec lui.”

Aston Villa confirme deux départs

En plus de signer Samatta, Villa a confirmé aujourd’hui deux départs du club.

Le gardien Lovre Kalinic a rejoint Toulouse en prêt pour le reste de la saison. L’international croate n’a pas joué pour Villa depuis février 2019. Il passera le reste de la saison à affronter Baptiste Reynet à Toulouse.

L’autre départ annoncé aujourd’hui était l’attaquant Jonathan Kodjia. L’Ivoirien a rejoint la partie qatari d’Al-Gharafa pour un montant non divulgué. L’attaquant a rejoint Villa en 2015 et les a aidés à la promotion la saison dernière. Il n’a disputé que six matchs de championnat cette saison.

Photo principale