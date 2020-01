Aston Villa vs Leicester LIVE Hora, Canal, Où regarder les demi-finales de la Coupe de la Ligue 2019-2020

Un grand match nous attend ce mardi 28 janvier au retour des demi-finales de la Coupe de la Ligue 2019-2020, quand il Aston Villa Cherchez à profiter de votre statut local pour prendre le classement lors de la réception d’un Leicester City qui tentera d’imposer sa qualité lors de sa visite à Villa Park.

Heure et canal Aston Villa vs Leicester

Siège: Villa Park, Birmingham, Angleterre

Heure: 19h45 depuis l’Angleterre. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. ESPN + aux États-Unis.

Aston Villa vs Leicester LIVE

L’image de Aston Villa réalise une campagne irrégulière en Premier League où il peine à ne pas tomber dans des positions de relégation. La semaine dernière, ils ont réalisé une bonne victoire 2-1 contre Watford en faisant une pause.

De son côté, le Leicester City Il a été l’un des protagonistes en Angleterre, étant donné qu’en Premier League, ils marchent en troisième position, tandis que samedi dernier, ils ont visité Brentford, les battant 0-1 avec un score solitaire de Kelechi Iheanacho pour passer au cinquième tour de la FA Cup.

Ces deux équipes ont disputé le match aller le 8 janvier au King Power Stadium. Dans ce choc Frédéric Guilbert mettre l’avant Méchants à 28 minutes, mais à 74 est apparu Kelechi Iheanacho mettre le tirage au sort 1-1 pour Renards qui, en termes généraux, étaient bien meilleurs, mais ils n’étaient pas très bien.

Les deux Aston Villa comme lui Leicester Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de signer leur ticket pour la grande finale, il n’y a pas de marge d’erreur après ce qui s’est passé au match aller, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Aston Villa vs Leicester.

Aston Villa vs Leicester LIVE Hora, Canal, Où regarder les demi-finales de la Coupe de la Ligue 2019-2020