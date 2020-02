Aston Villa vs Manchester City LIVE Time, Channel, Where to watch Final League Cup 2019-2020

Super match que nous aurons ce dimanche 1er mars en finale du Coupe de la Ligue 2019-2020où le Aston Villa tentera de faire l’histoire et de garder le titre, mais ils savent qu’ils devront faire un duel parfait avant un Manchester City qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans le domaine de la Wembley.

Comment les équipes arrivent

L’image de Aston Villa Il mène une campagne compliquée en Premier League où ils se battent pour son salut. La semaine dernière, ils ont visité Southampton, battus 2-0.

Les Méchants ils ont surpris en demi-finale de la Coupe de la Ligue où ils ont été mesurés à Leicester City. Ils ont sauvé le match nul 1-1 en tant que visiteurs, tandis qu’au retour, le 28 janvier, ils ont réussi à remporter la victoire 2-1 avec les scores de Matt Targett et Trezeguet à 90 + 3.

De son côté, le Manchester City a un bon tournoi en Premier League où ils défilent en tant que subliders, alors qu’en Ligue des champions ils se portent bien, puisque mercredi dernier ils ont visité le Le Real Madrid bat 1-2 dans la première étape de la huitième finale.

Les Citoyens ils n’ont pas eu trop de complications en demi-finale où ils ont été mesurés à Manchester United profilant pratiquement le billet du match aller en s’imposant 1-3 à Old Trafford, tandis qu’au retour ils ont un peu souffert en tombant 0-1, mais progressent avec le mondial 3 -2.

Les deux Aston Villa comme lui Manchester City Ils connaissent l’importance de ce match, il n’y a pas de marge d’erreur, à la fin du choc l’un célébrera le titre et l’autre devra partir avec le goût toujours amer du finaliste, l’un est lié et pour l’autre ce serait une grande réussite dans un campagne compliquée.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 12 janvier dernier en Premier League à Villa Park. Dans ce choc, le Citoyens ils n’ont eu aucun mal à obtenir une victoire écrasante de 1-6 avec un coup du chapeau de Kun Aguero, double de Riyad Mahrez et un de plus de Gabriel Jesus.

Heure et canal Aston Villa vs Manchester City

Le jeu entre Aston Villa vs Manchester City il sera joué à 16h30, 16h30 heure locale en Angleterre; aux États-Unis, il commencera à 8 h 30 dans le Pacifique et à 11 h 30 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 10h30

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 11h30

Bolivie et Venezuela: 12h30

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 13h30

Diffusion de la fête Manchester City vs Aston Villa LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports en Angleterre; au Mexique, en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine seront ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en ESPN +. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la Coupe Carabao qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Aston Villa vs Manchester City LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à décrocher la victoire qui leur permet de décrocher le titre. Dans les prévisions, Citoyens Ce sont clairement des favoris pour gagner, mais nous savons que dans les coupes, il y a généralement des surprises et Méchants Ils vont essayer de donner la cloche. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Aston Villa vs Manchester City.

