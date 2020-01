At 45 ‘Cagliari-Milan 0-0 LIVE | Primapagina

La 19e et dernière journée de Serie A s’ouvre avec le match entre Cagliari et Milan. Les hôtes, 29 points, rêvent d’une victoire contre un gros pour continuer à cultiver les rêves européens, les hommes de Pioli ont besoin d’un succès pour supprimer la zone dangereuse et tenter de secouer le championnat.

CURIOSITÉ – Telles sont les curiosités du jeu: Cagliari n’a remporté qu’une des 31 dernières comparaisons de Serie A contre Milan (2-1 en mai 2017) – complétant les 23 succès partiels de Rossoneri et sept matchs nuls. Milan n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matchs de Serie A à l’extérieur contre Cagliari (2-1 en 2017) – lors des huit victoires partielles de l’AC Milan et de six matchs nuls. L’AC Milan est invaincu depuis quatre saisons lors du dernier match aller (2V, 2N): la dernière défaite remonte au tournoi 2014/15 face à l’Atalanta de Meazza (0-1). Cagliari a perdu tous ses trois derniers matches de championnat, après une série de 13 matches sans défaite (8V, 5N) – les Sardes n’ont pas atteint quatre défaites consécutives depuis octobre 2017, quand ils ont atteint cinq. Milan n’a pas tiré de 12 matches de championnat (6V, 6P): la dernière fois qu’ils n’ont pas inscrit un pair externe pour plusieurs matchs consécutifs dans la compétition remonte à octobre 1950 (14 dans ce cas). Cagliari a marqué 20 buts lors des neuf premiers matchs à domicile de cette Serie A, égalant ainsi son record de buts à domicile après autant de matchs dans la compétition (à égalité avec les saisons 1966/67 et 2016/17)

FORMATIONS OFFICIELLES:

CAGLIARI – Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

MILAN – donnarumma; Calabre, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.