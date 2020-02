Atalanta 2-1 AS Roma

Il Atalanta ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-1 contre le Rome ce samedi dans le Stade Gewiss. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Atalanta est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à domicile par un score de 1-2 à la Fiorentina. Côté visiteurs, le AS Roma perdu par un résultat de 2-3 lors du match précédent contre Bologne. Après le duel, le set de Bergamasco est quatrième, tandis que le Rome Il est cinquième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a pris de l’avance grâce à un but de Edin Dzeko, clôturant ainsi la première moitié avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième période a commencé favorablement pour l’équipe locale, qui a mis les tables avec un peu de José Luis Palomino quelques instants après la reprise du jeu, notamment à la 50e minute. Il a de nouveau marqué à la 59e minute le Atalanta à travers un objectif de Mario Pasalic. Enfin, le duel s’est terminé par un 2-1 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Atalanta ils ont sauté du banc Mario Pasalic, Ruslan Malinovskiy et Luis Muriel remplacer Duván Zapata, Josip Ilicic et Papu Gómez, tandis que les changements du groupe de visiteurs Carles Pérez, Jordan Veretout et Gonzalo Villar, qui a sauté sur le terrain pour Justin Kluivert, Gianluca Mancini et Diego Perotti.

L’arbitre avertit Robin Gosens par le Atalanta et à Gianluca Mancini, Henrikh Mkhitaryan, Federico Fazio et Carles Pérez par l’équipe romaine.

Avec 45 points, le Atalanta Il a terminé quatrième de la table générale à la fin du match, au lieu d’avoir accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Paulo Fonseca Il s’est classé cinquième avec 39 points, en position de Ligue Europa.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe de Bergamasco fera face à la Sassuolo et, pour sa part, AS Roma il le fera contre lui US Lecce.

Fiche techniqueAtalanta:Pau López, Bruno Peres, Chris Smalling, Federico Fazio, Leonardo Spinazzola, Justin Kluivert, Gianluca Mancini, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti et Edin DzekoAS Roma:Pierluigi Gollini, Berat Djimsiti, José Luis Palomino, Rafael Toloi, Hans Hateboer, Remo Freuler, Marten De Roon, Robin Gosens, Papu Gómez, Josip Ilicic et Duván ZapataStade:Stade GewissButs:Edin Dzeko (0-1, min. 45), José Luis Palomino (1-1, min. 50) et Mario Pasalic (2-1, min. 59)