Atalanta 2-2 Gênes

Il Atalanta et le Gênes à égalité à deux lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Stade Gewiss. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Atalanta est venu au jeu avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire 0-7 contre Torino. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Gênes il a dû se contenter d’un nul nul contre le Fiorentina. Après le match, l’équipe à domicile s’est classée quatrième, tandis que Gênes Il est resté dix-huitième à la fin de la réunion.

02/02/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La réunion a commencé favorablement pour Atalanta, qui a ouvert son compte de notation grâce à un Rafael Toloi à la 12e minute, mais plus tard, l’équipe à l’extérieur égalait le score en inscrivant le 1-1 avec un but de Domenico Criscito à 19 minutes. Il a encore marqué sur Gênes, réalisant le retour grâce au succès devant l’objectif de Antonio Sanabria à la 33e minute. L’équipe de Bergamasco a mis les planches à travers un but de Josip Ilicic à la minute 35, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-2.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le duel s’est donc terminé avec un score de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Aviron Freuler, Ruslan Malinovskiy et Luis Muriel remplacer Mario Pasalic, Duván Zapata et Josip Ilicic, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Francesco Cassata, Mattia Destro et Edoardo Goldaniga, qui est entré par Antonio Sanabria, Andrea Pinamonti et Paolo Ghiglione.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Mario Pasalic et Marten De Roon, tandis que l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Behrami wallon, Cristian Romero, Francesco Cassata, Mattia Perin et Domenico Criscito et avec du rouge à Behrami wallon (2 jaunes).

Avec cette cravate, le Atalanta Il s’est classé quatrième du tableau avec 39 points, sur la place d’accès à la Ligue des champions. De son côté, le Gênes avec ce point il est resté en dix-huitième position avec 16 points, en position de descente vers la Deuxième Division, à la fin du duel.

Le lendemain sera confronté à la Gênes avec lui Cagliari. De son côté, le Atalanta sera mesurée avant la Fiorentina.

Fiche techniqueAtalanta:Mattia Perin, Andrea Masiello, Davide Biraschi, Cristian Romero, Paolo Ghiglione, Lasse Schone, Stefano Sturaro, Valon Behrami, Domenico Criscito, Antonio Sanabria et Andrea PinamontiGênes:Pierluigi Gollini, Rafael Toloi, Berat Djimsiti, José Luis Palomino, Hans Hateboer, Marten De Roon, Mario Pasalic, Robin Gosens, Papu Gómez, Josip Ilicic et Duván ZapataStade:Stade GewissButs:Rafael Toloi (1-0, min. 12), Domenico Criscito (1-1, min. 19), Antonio Sanabria (1-2, min. 33) et Josip Ilicic (2-2, min. 35)