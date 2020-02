Atalanta, banc d’or à Gasperini. Percassi: «Prix mérité» | Serie A

Par une courte note sur le site officiel, le président d’Atalanta, Antonio Percassi, a parlé du prix «Golden Bench» décerné à Gasperini: «Un prix absolument mérité. Gian Piero Gasperini a également reçu une reconnaissance prestigieuse et importante pour le fait que ses collègues lui ont attribué ce poste. Avec Atalanta, il atteint des objectifs que personne n’aurait osé imaginer. Résultat d’un travail formidable, de talent, de détermination, d’obstination et de ténacité. Félicitations sincères et sincères à Gian Piero Gasperini, un grand professionnel. Un gros câlin de ma part et de toute la famille. Atalanta “.