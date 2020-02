Atalanta, c’est arrivé à nouveau. Les “ buts lourds ” de Pasalic entraînent la Déesse vers la Ligue des champions

Un autre retour, le deuxième d’affilée. L ‘Atalanta Gian Piero Gasperini triomphe devant son public dans le choc dirigé contre Rome grâce au but de Palomino – qui en première mi-temps a pratiquement donné le but à Edin Dzeko – et au chef-d’œuvre de Mario Pasalic. Une remuntada à deux pas du match contre Valence qui donne confiance à tout l’environnement et permet aux orobiques de penser au défi de mercredi sans trop de soucis.

C’était un jeu à sens unique, peut-être avec un résultat qui ne reflète pas ce qui a été vu sur le terrain. Atalanta a contrôlé tout au long des années 90, bien que la Roma ait réussi à effrayer l’équipe Gasp. Trop de déesse ou jaune et rouge en dessous des attentes? En tout cas, les Nerazzurri ont mis en scène un autre acte d’un chef-d’œuvre qui dure depuis quatre ans maintenant.

CHE PAPU – C’était le jeu classique dans lequel toute l’équipe a réussi à mieux gérer les phases de jeu, les erreurs des simples ont été annulées par un test collectif difficile à analyser. Cependant, l’orchestre fonctionne également bien grâce au chef d’orchestre. Papu Gomez a pris la scène comme il l’a fait depuis longtemps, ses larmes au milieu du terrain ont été décisives pour créer une supériorité numérique et envoyer le milieu de terrain des capitolini en crise. Jouez et dribblez, avec des accélérations soudaines qui divisent le match en deux.

LES OBJECTIFS LOURDS DE MARIO PASALIC – Le penalty déplacé à la fin du match à Florence avait apporté trop de mécontentement. Un joueur qui s’insère ainsi doit absolument s’améliorer dans les 16 derniers mètres. Cela dit, Mario Pasalic entre sur le terrain et en 19 ” abat le stade Gewiss avec un but fou, autour du deuxième poteau. Avec la balle de 12 pouces en jeu, le Croate a poussé à la critique et a marqué un autre but lourd, comme avec Brescia et Manchester City. C’est arrivé une fois de plus, la Déesse revient et fait un pas décisif vers la prochaine Ligue des champions. Avec la tête à l’actuelle, il y a une huitième finale (pas impossible) dans laquelle tout peut arriver.