Atalanta, Czyborra: “Immédiatement de grandes sensations. Je veux réussir”

Le nouvel achat d’Atalanta Lennart Czyborra il s’est exprimé sur le site officiel du club lors de sa première journée à Bergame: “J’ai tout de suite ressenti de bonnes sensations, je me suis tout de suite senti le bienvenu et je suis heureux que tout se soit bien passé. Je suis content d’être ici, Atalanta est club qui joue la Ligue des Champions et j’ai hâte d’affronter Valence. Mes objectifs sont de travailler dur et de trouver de l’espace pour jouer mon football, avoir des minutes sur le terrain et aider Atalanta à réussir. Bonjour à tous les fans et viens Atalanta. “

Autres actualités Serie A

22.01 22:00 – Lecce, Mancosu: “But pour l’Inter? Je ne le croyais pas. Scudetto, combat à trois”

22.01 21:59 – Sous magie, mais le but de Buffon: Juve-Roma 3-1 après 50 minutes

22.01 21:53 – Kabak ne regrette pas Milan: “Schalke était le bon choix”

22.01 21:50 – Inter, Eriksen entre dans la 62e minute du match entre Tottenham et Norwich

22.01 21:45 – tmwBrescia, Corini peut renouveler: les négociations avec Cellino sont ouvertes

22.01 21:42 – Agents contre Fifa, Barnett: “Sans solution, nous irons en justice”

22.01 21:39 – Juve, Douglas Costa à la 45e minute: “Donnez le rythme à Roma, nous le méritons”

22.01 21:36 – La Juventus impitoyable, la Roma est déjà dans les cordes: 3-0 après 45 minutes

22.01 21:30 – Milan, Castillejo: “Mon meilleur moment. J’ai toujours été fan des Rossoneri”

22.01 21:27 – Juve-Roma, urgence défensive: Danilo sort à 41 ‘. À l’intérieur de Cuadrado

22.01 21:26 – Doublage signé Bentancur: Juventus-Roma 2-0 après 38 minutes

22.01 21:23 – Ce que Renato Sanches n’était pas: Florentino, la dernière idée de Milan

22.01 21:15 – Bologne, de Turquie: Nagatomo vers le retour en Serie A

22.01 21:13 – tmwradioLo Monaco: “Catane? C’est dur. Milan, de graves erreurs”

22.01 21:12 – CR7 ne s’arrête jamais: Juventus-Roma 1-0 après 26 minutes

22.01 21:12 – Dîner entre 4 super agents. Raiola & co. prêt à faire la guerre à la FIFA

22.01 21:10 – liveInter-Moses, visites et signatures ok: annonce demain

22.01 21:09 – Juventus, contre les Roms d’âge moyen de plus de 30 ans

22.01 21:00 – Vranckx sur Milan: “Ravi de savoir que ça me suit, mais je vais bien à Malines”

22.01 20:52 – tmwNouveau sommet Naples-ag. Politano: bouches cousues après la réunion

22.01 20:49 – Rome, Friedkin n’est pas au stade pour le match contre la Juventus

22.01 20:45 – tmwSampdoria, Tonelli arrive: attendu dans la ville déjà ce soir

22.01 20:41 – Juve, qui se revoit: Demiral en béquilles sur le terrain d’Allianz

22.01 20:38 – Rome, Florenzi: “Juve? Nous reproduisons l’attitude du championnat”

22.01 20:30 – TOP NEWS 20 heures – Inter, Eriksen sur le banc. Politano: Naples en avance

22.01 20:27 – Juve, Paratici: “Pjaca à Cagliari prêté avec droits, nous sommes heureux”

22.01 20:23 – tmwJuventus, regarde vers l’avenir. Comme la rivière colombienne Carrascal del

22.01 20:19 – Rome, Petrachi: “Pensez à un jeune homme de 9 ans. Politano? C’est fait, on verra”

22.01 20:15 – Rome, Florenzi: “Avec la Juventus pour gagner. Si tout va bien le bon moment”

22.01 20:12 – Juve, Danilo: “Nous voulons gagner la coupe. CR7? Ça n’aide pas seulement avec les buts”

Urgence de la défense pour la Juventus? A 41 ‘de la Juventus-Roma, avec l’attaquant des bianconeri 2-0, problème musculaire pour le Brésilien Danilo. L’ancien joueur de Manchester City est expulsé. À l’intérieur de Cuadrado. Danilo rejoint les blessés De Sciglio, Chiellini et Demiral dans la salle ….