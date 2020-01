Atalanta, fait pour Caldara: les détails

Selon ce que rapporte Sky Sport, c’est pour le retour de Mattia Caldara tous ‘Atalanta. Il procédera prochainement aux examens médicaux habituels pour formaliser son passage au Nerazzurri.

Les détails

Le défenseur ex Milan il bénéficiera d’un prêt gratuit à Bergame pendant 18 mois, puis la Déesse décidera de le racheter ou non pour un montant d’environ 15 millions d’euros. L’accord prévoit également un pourcentage en faveur des Rossoneri en cas de revente future du joueur. Tout est prêt pour le retour de Caldara dans l’équipe qu’il aime le plus: l’Atalanta de Gasperini.