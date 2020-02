Atalanta, Gasperini: «Nous pensons pouvoir arriver devant Rome. Gomez, Pasalic et Valence … »| Serie A

Dans l’après-match d’Atalanta-Roma, Gian Piero Gasperini il a parlé à DAZN: “Pasalic plus tard? Nous avions étudié que c’était le bon moment, nous avons l’équilibre. Nous pouvons souvent changer le jeu aujourd’hui nous avons eu quelques difficultés en première mi-temps pour être dangereux. Il y a différents moments du jeu qui dépendent aussi Il est clair que s’il marque après 19 secondes, c’est aléatoire, mais l’important est de trouver le bon équilibre sur le terrain. “

ENTHOUSIASME – “Il n’y a pas beaucoup d’exemples en Italie de cet enthousiasme. Ce que nous vivons dans notre stade est incroyable, même mercredi à San Siro il y aura un grand public. Ce public me donne un coup de pouce aux garçons, dans cet environnement, vous avez de l’essence plus à dépenser. “

CHAMPIONS – “C’est une victoire importante, mais il y a 14 matchs, il y en a beaucoup. Nous avons acquis une position qui nous permet de la jouer, nous pouvons retourner en Ligue des champions. Rome est une équipe solide, avec un facteur de terrain important, mais nous avons la conviction que nous pouvons aller de l’avant. ”

BUT DU BANC – “Nous avons des alternatives importantes dans certains domaines du terrain. Nous devons trouver des solutions avec les milieux de terrain, les nôtres ont une grande propension à marquer. Là, nous parvenons à varier les rôles plusieurs fois et cela nous amène à marquer de nombreux buts, sans donner de points de référence à la Il n’est pas nécessaire d’avoir le point central, Zapata, de référence “.

GOMEZ – “Au début de la course on a fait un peu d’effort, à droite on a souvent volé le ballon en appuyant. Techniquement on n’a pas été dans la meilleure soirée de la première mi-temps. Dans la seconde mi-temps, avec Papu à gauche il y avait des espaces, petit jusqu’à ça il faisait actuellement une grande performance contre Zapata. “

VALENCE – “J’ai déjà vu certains de leurs matchs, c’est un adversaire compliqué. A Mestalla il y a un environnement fou, Valence fait partie des équipes que nous espérions rencontrer, comme ils pensaient à nous. C’est aussi une course passionnante”.