SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

La formation a repris au Centro Bortolotti pourAtalanta après deux jours de repos en vue du match avec Gênes dimanche prochain au stade Gewiss de Bergame à 15 heures Monsieur Gasperini – rapporte à la note officielle du club – a dirigé une séance de l’après-midi: gymnase, travail sur le terrain avec le ballon et matchs menu final du jour. Les châtaignes se sont également entraînées régulièrement avec le reste de l’équipe. Demain, nous continuons avec une autre formation dans l’après-midi, toujours au Centre Bortolotti à Zingonia, à huis clos.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

28.01 22:27 – Atalanta, Gasperini trouve des châtaignes: l’extérieur formé dans le groupe

28.01 22:02 – Gravina: “La critique des journaux pour Bryant? Nous sommes un pays controversé”

28.01 21:49 – Parme, la note médicale sur Sepe: lésion du tendon adducteur de la cuisse

28.01 21:34 – Gênes, Criscito s’est entraîné séparément mais s’améliore

28.01 20:53 – Bologne, un an pour Mihajlovic: 57 points sur 114 disponibles

28.01 20:35 – Gravina: “Racisme? Ils sont nés perdants, isolons-les”

28.01 20:12 – Bologne, session différenciée pour Denswil, Krejci, Dijks et Medel

28.01 19:24 – RBN, Giletti: “Le KO de la Juventus à Naples? Ce n’est pas la faute du trident”

28.01 19:06 – Cagliari, Maran retrouve Cacciatore. Thérapies pour Cerri et Rog à la place

28.01 18:48 – Juve, personnalisé pour Alex Sandro, Pjanic et CR7. La note du club

28.01 18:47 – San Siro, Sala: “Monument de la ville, le sauver n’est pas une habitude”

28.01 17:48 – Entraînement tmw Lazio, Correa grande absent: toutes les mises à jour

28.01 17:42 – Fifa, Macri Argentine président de la Fondation

28.01 17:36 – Juve Primavera en demi-finale de la Coupe d’Italie: le Cremonese 3-0

28.01 17:33 – SPAL, bonne nouvelle de via Copparo: Fares est de retour dans le groupe

28.01 17:06 – tmwradioMirabelli: “Milan, regrette Aubameyang. ET CR7 …”

28.01 16:33 – tmwradioBianchi: “Avec Milan, je veux voir l’esprit Toro”

28.01 16:03 – tmwradioDi Marzio: “Lazio, profite du moment et va au marché”

28.01 15:36 – tmwradioM.Paganin: “Inter, la sérénité sera de mise jusqu’à la fin de la saison”

28.01 14:57 – Inter-Eriksen, le numéro 24 après Gresko, Gamarra et Murillo

28.01 14:51 – Après les insultes, la FIGC. L’ex-Francesco Rocca de retour dans la fédération

28.01 14:39 – Inter, Eriksen a choisi le numéro de maillot. Le Danois portera le 24

28.01 14:38 – tmwradioFerri: “Eriksen peut faire faire un bond en avant à l’Inter”

28.01 14:06 – tmwradioIncocciati: “L’Inter, le calme est nécessaire. Milan, croyez en la Ligue des Champions”

28.01 13:57 – Sacchi: “Sarri doit faire un choix. Sa Juve manque de modestie”

28.01 13:25 – Milan-Turin, 35 000 spectateurs attendus pour le match de Coupe d’Italie

28.01 13:12 – Rome, tous les billets pour la Gent du 27 février sont déjà épuisés

28.01 13:03 – Perrone (CdS): “La Juve est l’ennui paralysant de la supériorité”

28.01 12:57 – Merson: “Eriksen à 20 millions? Comme le prix d’une tasse de thé”

28.01 12:48 – tmwAtalanta, billets pour Valence pulvérisés: 2377 fans à Mestalla

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante d’aujourd’hui.

TMW – Cagliari-Pjaca, risque de sauter l’accord avec la Juve – Lire la news, CLIQUEZ ICI!

Juventus, l’échange De Sciglio-Kurzawa avec le PSG a été ignoré – Lire …