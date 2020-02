Atalanta Gênes

Dimanche prochain à 15h00 se jouera la rencontre de la vingt-deuxième journée de série A, dans laquelle nous verrons la victoire au Atalanta et à Gênes dans le Stade Gewiss.

02/01/2020

À 15h09

CET

SPORT.es

Il Atalanta arrive avec désir au vingt-deuxième jour après avoir vaincu le Torino dans le Stadio Olimpico Grande Torino 0-7, avec autant de Robin Gosens, Duván Zapata, Luis Muriel et Josip Ilicic. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 21 matchs disputés à ce jour en Serie A et totalisent 28 buts encaissés contre 57 en faveur.

De son côté, le Gênes atteint un nul nul contre le Fiorentina, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, afin qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. À ce jour, sur les 21 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle a gagné dans trois d’entre eux avec 21 buts en faveur et 41 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Atalanta Il a un équilibre de cinq victoires, quatre défaites et un nul en 10 matchs à domicile, des valeurs qui peuvent lui sembler optimistes. Gênes, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux lors des réunions qui ont lieu dans le Stade Gewiss. En tant que visiteur, le Gênes Il a perdu six fois et a fait match nul cinq fois en 11 matchs, donc en théorie cela peut être un match favorable pour Atalanta Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de AtalantaEn fait, les chiffres montrent quatre défaites et deux nuls pour les locaux. De plus, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le GênesEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

Aujourd’hui, entre Atalanta et le Gênes il y a une différence de 23 points dans le classement. Il Atalanta Il arrive au match avec 38 points dans son casier et occupant la cinquième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont placés en dix-huitième position avec 15 points.