SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Robin Gosens, d’Atalanta, a présenté le défi contre SPAL aux microphones de Sky Sport: «Nous sommes un peu en situation d’urgence, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Cependant, ce soir, nous devons ramener à la maison le résultat que nous voulons. C’est un moment particulièrement heureux pour moi, les compliments me rendent heureux et me stimulent à travailler de plus en plus fort. C’est le résultat d’un travail hebdomadaire. Czyborra? Je le connais, il est allemand comme moi et a fait ses débuts en Hollande comme moi. Je suis content que vous arriviez ici, nous attendons le fonctionnaire. “

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

20.01 20:22 – Atalanta, Gosens: “Nous sommes en situation d’urgence, mais nous voulons les trois points”

20.01 20:18 – tmw Aide: “Difficile d’insérer des jeunes, on essaie. Brave count”

20.01 20:15 – tmwDzemaili près de Shenzhen. Donadoni veut aussi Masiello

20.01 20:12 – Officiel de Lecce, Benzar à Pérouse: prêt avec droit de rachat

20.01 20:00 – tmwnews La Juve s’étire. Naples en crise, tandis que Milan grandit

20.01 19:54 – Atalanta-SPAL, les formations officielles: Papu est là. Freuler adapté à droite

20.01 19:45 – Fiorentina, le nom de Berge pour le milieu de terrain revient

20.01 19:42 – Gênes, Gumus à Antalyaspor: “Peu d’espace en Italie, heureux d’être ici”

20.01 19:39 – KO anglais, Parme peut revenir sur le marché. Il y a l’idée Esposito d’Inter

20.01 19:30 – Inter, Newcastle tentent de fermer pour Lazaro. Leipzig et Werder attendent

20.01 19:18 – tmw Brescia-Magnani, adieu possible: il peut déjà retourner à Sassuolo

20.01 19:15 – Naples, Younes dit non à Gênes. Trois autres équipes A en allemand

20.01 19:09 – Cagliari, Pjaca venant de la Juventus: négociation à un stade avancé

20.01 19:06 – tmwCellino: “Le téléphone sonne pour Tonali? Je n’ai jamais répondu”

20.01 19:00 – Ibanez à deux pas de Rome: nouvelles réunions aujourd’hui pour clore

20.01 18:54 – tmwFuturo Pinamonti, plus Gênes que transfert: la dernière

20.01 18:51 – en direct De Pino: “La Ligue de Serie A a rencontré Amazon avant moi”

20.01 18:51 – Rome, Cetin clôture ses adieux: “Je suis heureux et je veux rester des années”

20.01 18:45 – Rome, d’Espagne: Alaves déménage à Nzonzi

20.01 18:42 – Brescia, confirmations sur Zajc: le Fenerbahce est prêt à faire de l’argent

20.01 18:39 – Ouverture de Piatek sur L’Equipe: “Peut remplacer Cavani”. Mais il n’est pas seul

20.01 18:30 – tmwCellino: “Balotelli surexpose les arbitres. Mais peut-être que le rouge a raison”

20.01 18:21 – Fiorentina, Zurkowski out: il sera prêté à Empoli

20.01 18:15 – Ag. Emerson: “Comme Conte et Sarri. Mais pas de contact récent”

20.01 18:13 – Rome officielle, le jeune Oliver Jurgens arrive de Hellas Verona

20.01 18:12 – Le président Lecce: “Nous sommes en avance pour Acquah. Saponara? Il n’est pas le seul”

20.01 18:07 – tmwMilan, Suso quitte les lieux: le sommet avec les Espagnols est terminé

20.01 18:05 – Bologne officielle, Bonini enregistré par Virtus Entella

20.01 17:57 – La Lazio sanctionnée pour les salutations romaines, Lotito: “Supporters, vous nous devez 50 mille euros”

20.01 17:45 – Moïse prêt à trouver Conte. L’homme qui a changé de carrière

1er étage

Shenzhen de Roberto Donadoni se tourne vers l’Italie pour renforcer son équipe. Le club chinois, après les rumeurs des dernières heures, tente de se resserrer pour Blerim Dzemaili de Bologne, avec l’opération qui selon les dernières collections de TMW est très proche de la fumée blanche.

Ne pas …