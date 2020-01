Atalanta, Gosens renouvelle: “Nous voulons des champions et une coupe d’Italie”

Le milieu de terrain / défenseur duAtalanta rouge-gorge Gosens, lors d’une longue interview avec Bergamo TV a révélé une décision importante. Le footballeur néerlandais de la Déesse a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec le club Orobic pour le renouvellement du contrat jusqu’en 2024.

L’ancien joueur duHeracles Almelo il paraissait très heureux et en plus, il voulait se concentrer sur les objectifs saisonniers de l’équipe de Gasperini: «Nous allons essayer de frapper à nouveau la qualification en Ligue des champions, mais si nous devions entrer Ligue Europa ce serait quand même une grande réussite. L’année dernière, nous avons failli conquérir le Coupe d’Italie, c’est le moyen le plus court pour atteindre l’Europe et nous ferons également de notre mieux dans cette compétition. “