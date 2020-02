Atalanta, Hateboer et le jeûne de marquer: “Fou. Palomino l’a également fait”

Hans Hateboer il était le seul des meilleurs joueurs d’Atalanta qui n’avait pas encore marqué. Une faille que le côté de la Déesse a voulu résoudre dans la nuit de San Siro contre Valence en Ligue des champions avec un corset. Ce sont ses paroles aux chaînes officielles du club Nerazzurri après le match: “Fou. Très gentil. Je suis très content car j’étais le seul à ne pas avoir encore marqué. Palomino avait aussi marqué contre la Roma. Si vous en faites deux en Ligue des champions, cela devient tout. Le jeu? Ce n’était pas notre meilleure performance mais quand vous gagnez 4-1 vous ne pouvez pas vous empêcher mais ils ont beaucoup créé et nous devrons faire attention au retour. Les fans? Quand vous venez sur le terrain et les voyez c’est quelque chose fou. Mieux le premier ou le deuxième but? Peut-être le deuxième. J’ai sprinté de 40 mètres. C’était magnifique “