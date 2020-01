Atalanta, Ilicic: “Grande réaction après Spal. Difficile de marquer à mi-parcours”

SONDAGE

S’adressant aux microphones officiels du club, l’attaquant de l’Atalanta Josip Ilicic après le triomphe de 7-0 à Turin a déclaré: “L’équipe était géniale, pas seulement moi parce que si l’équipe joue bien, un seul joueur peut sortir. Aujourd’hui, nous avons a eu un match extraordinaire, nous avons dû réagir après la défaite contre Spal et nous l’avons fait. Je suis content surtout pour les trois points, pas tant pour le résultat car je dis que nous sommes habitués à faire beaucoup de buts mais aujourd’hui nous nous sommes amusés. “

Match coincé immédiatement bien?

“Oui, mais j’avais le sentiment que c’était le bon match pour faire un bon résultat. Nous savions que nous avions beaucoup souffert contre eux lors des matches précédents, nous nous étions bien préparés et après le drop contre Spal, nous avons dû réagir et nous avons réussi. Nous avons marqué 7 buts et cela doit nous donner encore plus de poussée. “

Lequel choisissez-vous parmi les trois buts marqués?

“Je n’aime pas choisir des buts, cependant, celui du milieu de terrain a été le plus difficile, je suis content pour les trois buts, cependant, ce qui reste dans la tête est celui du milieu de terrain”.

L’une des armes d’Atalanta doit-elle être concentrée jusqu’à la fin?

“Bien sûr, si nous jouons comme ça, c’est difficile pour tout le monde, nous jouons en équipe, nous défendons tous autant mais nous devons tous être bien physiquement et c’est ce que nous ne pouvions pas faire contre Spal. Aujourd’hui nous l’avons fait, l’équipe nous garde, tout le monde mérite ces résultats et nous ne voulons pas arrêter. ”

Parme et Vérone l’emportent, à égalité entre Sampdoria et Sassuolo. Voici le classement actualisé de la Serie A en attendant les deux derniers matchs valables pour le 21e tour:

Juventus 51 *

Inter 48

Latium 45 **

Rome 38 *

Atalanta 38

Cagliari 31

Parme 31

Milan 31

Vérone 29 *

Bologne …