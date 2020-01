Atalanta, l’achat officiel de Czyborra à Heracles

L ‘Atalanta a officialisé l’achat pur et simple de Lennart Czyborra Dall ‘Heracles Almelo. La partie allemande gauchère, née à Berlin le 3 mai 1999, a coûté environ 4 millions euros et souscrit à 2024.

La saison en cours

L’équipe de Bergame, par conséquent, renforce les côtés avec un arrière gauche plein de football entre union et Herta Berlin, Cottbus et Schalke 04. Depuis la saison dernière, il joue dans Eredivisie, auHeracles, et dans l’actuel il a marqué 2 buts et 3 passes décisives en 19 apparitions. Le cas ’99 ne démarre certainement pas en tant que titulaire dans les rangs de la formation dirigée par le technicien Gasperini. En fait, il devra essayer de vaincre dans les hiérarchies des joueurs de grande profondeur technique comme ceux bien éprouvés Gosens et Hateboer.