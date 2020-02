Atalanta, le conte vient de commencer: Valence démolie par la machine à but de Gasperini Primapagina

Le conte de fées continue, ou plutôt il vient peut-être de commencer. L’orchestre dirigé par Maestro Gasperini détruit Valence qui dans trois semaines devra gagner 3-0 s’il veut annuler la défaite de San Siro. L’Atalanta est une véritable machine à marquer, une équipe impertinente et pleine d’esprit pour laquelle vous pouvez encourager même si d’autres drapeaux sont agités. Aujourd’hui, Bergame était une ville fantôme: du restaurateur à la blanchisseuse, ils étaient tous à San Siro, anticipant la saveur de l’entreprise.

Celades signale une urgence totale en ajoutant Florenzi à la liste des malheurs. L’ex-capitaine de Roma, incroyable à dire, est hors de combat pour la varicelle qui l’a frappé perfidement. Faites confiance à Kondogbia qui revient à San Siro, où il n’a pas pu percer avec le maillot de l’Inter. Gasperini pour sa part confirme Pasalic, le protagoniste de la victoire sur Rome, avec Zapata sur le banc et Ilicic comme “faux nueve”.

Pendant l’échauffement, Dijmsiti fait mal: a déclaré Caldara, à l’écart de Milan un soir après la Ligue des champions. Atalanta entre immédiatement dans une sorte de transe compétitive qui sent qu’elle peut submerger tout et tout le monde. Pasalic, inspiré par Ilicic, est immédiatement à deux pas du paradis mais Domenech est submergé par un défilé sensationnel. San Siro de Bergame rugit peu de temps après Hateboer marque le but en profitant de l’aide de Papu Gomez.

Atalanta prend une pause d’un instant, réalisant que vous ne pouvez pas suivre un rythme effréné pendant un match entier. Valence prend du courage et pendant une dizaine de minutes prend le contrôle du jeu en frappant un poteau avec Torres. Mais il est temps pour les artistes: Ilicic se balance sur le bord de la région de Valence. Ils l’entourent en trois, fermant la ligne gauche qui est favorable à un gaucher. Et celui qui vous invente: une claque avec le pied droit, celui qu’il n’utilise généralement pas. C’est un objectif fantastique, le premier en Ligue des champions, celui qui n’est pas oublié.

Même Freuler ne pourra pas oublier le plaisir de frapper le ballon 3-0 avec sa main droite qui arrive au moment où Valence se lance. Et Gollini pourra raconter à ses petits-enfants, devant une cheminée en feu, un défilé impossible sur Maxi Gomez. Et quels rêves peupleront les nuits de Hateboer après avoir réalisé que le match du match contre Valence a enregistré son accolade?

Le football peut aussi souffrir, quatre buts à venir ne suffisent pas si la peur monte. Celadas joue la carte Cheryshev et le Russe le récompense avec un tir du pied gauche d’où Gollini est en retard. Gasperini invente le remplacement de Caldara par Zapata qui gâche la seule chance qu’il a. Six minutes de récupération, puis tout le chemin vers la fête.

LA TABLE

Atalanta-Valence 4-1 (première mi-temps 2-0)

Buteurs: 16 ‘p.t. Hateboer (A), 42 ‘pt. Ilicic (A), 12 ‘s.t. Freuler (A), 18 s. Hateboer (A), 21 s. Cheryshev (V)

Passe décisive: 16 ‘p.t. Gomez (A), 42 ‘p.t. Pasalic (A)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Caldara (30 ‘st Zapata), Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Pašalić (47’ st Tameze), Iličić, A. Gomez (36 ‘ st Malinovskyi). Tous Gasperini.

Valence (4-4-2): Domenech, Wass, Diakhabi, Mangala, Gayà, Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler, Maxi Gomez (28 s. Gameiro), Guedes (19 s. Cheryshev). Tous, Celades.

Arbitre: Michael Oliver (ENG).

Ammonites: 34 ‘s.t. Hateboer (A)