Atalanta, le retour de Caldara est officiel: le communiqué

La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs jours mais elle est désormais officielle: Mattia Caldara retourner àAtalanta. Ici, le bleu central a vécu sa meilleure saison, trouvant la continuité et offrant des performances qui lui ont également permis d’entrer en équipe nationale.

Puis, en juin 2018, il est retourné à la Juventus, propriétaire de la carte, et a été vendu à Milan pour environ 35 millions d’euros. Dès lors, pas de malchance: le garçon n’a pas joué une minute en Serie A à cause des nombreuses blessures.

Maintenant, le retour à la maison, pour lui qui est né à quelques pas de Bergame, avec l’espoir que la “cure Gasperini” puisse le revitaliser aussi. Après tant de malchance. Voici le communiqué de presse officiel.

Atalanta et Caldara arrivent en prêt pour 18 mois: le communiqué

Voici le communiqué de presse officiel publié sur le site d’Atalanta:

“Atalanta B.C. il annonce qu’il a acquis le footballeur de Milan Mattia Caldara temporairement pendant 18 mois avec droit d’option.

Pour Mattia, du Scanzorosciate de Bergame, c’est un retour à la maison: élevé dans la jeunesse Nerazzurri jusqu’au premier débarquement de l’équipe, il s’est consacré sous la direction de Gasperini. De 2016 à 2018, il a contribué en tant que protagoniste à la réalisation d’objectifs importants tels que la qualification pour l’UEFA Europa League et le record historique de points en Serie A, méritant également l’appel au sein de l’équipe nationale et se distinguant par son comportement exemplaire, sur et en dehors du terrain.

Né en 1994, défenseur propre et efficace, véritable représentant de l’esprit de Bergame. Mattia revient porter la chemise Nerazzurri après deux ans dans le but de toujours écrire de merveilleuses pages de son histoire atalantine.

Bienvenue dans la maison de Mattia! “