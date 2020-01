Atalanta, OFFICIEL: Caldara retourne à la déesse

ACTUALITÉ MARCHÉ D’ATALANTA – La saison deAtalanta de Gasperini jusqu’à présent, il a été grisant. L’équipe se bat pour une place pour la prochaine Ligue des Champions et, dans cette compétition, elle a accédé aux huitièmes de finale où elle affrontera Valence. Pour garder les ambitions vivantes à la fois dans la ligue et dans la coupe, leAtalanta pourrait utiliser cette session de marché pour renforcer l’équipe disponible pour Gasperini. Il y a quelques minutes, il est arrivé le premier achat officiel de la session de janvier. Par une note sur son site officiel, leAtalanta a officialisé le retour de Mattia Caldara prêté par Milan. Le défenseur né en 1994, revient avec la formule du prêt avec droit de rachat. Il s’agit de la note de l’entreprise sur l’achat du défenseur.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – “Atalanta B.C. communique qu’il a acquis de Milan le footballeur Mattia Caldara à titre temporaire d’une durée de 18 mois avec droit d’option. Pour Mattia, du Scanzorosciate de Bergame, c’est un retour à la maison: élevé dans la jeunesse Nerazzurri jusqu’au premier débarquement de l’équipe, il s’est consacré sous la direction de Gasperini. De 2016 à 2018, il a contribué en tant que protagoniste à la réalisation d’objectifs importants tels que la qualification pour l’UEFA Europa League et le record historique de points en Serie A, méritant également l’appel au sein de l’équipe nationale et se distinguant par son comportement exemplaire, sur et en dehors du terrain. Né en 1994, défenseur propre et efficace, véritable représentant de l’esprit de Bergame, Mattia revient porter la chemise Nerazzurri après deux ans dans le but de toujours écrire de merveilleuses pages de son histoire atalantine. Bienvenue dans la maison de Mattia! ».

