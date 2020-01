Atalanta, officier: Zapata racheté de Sampdoria

L ‘Atalanta a officialisé l’achat pur et simple de Duvan Zapata de Sampdoria. Désormais, l’attaquant colombien est à tous égards un joueur de la Déesse. Le bombardier de classe 1991 avait été loué par Atalanta avec un prêt coûteux de 10 millions avec un droit de rachat à 15 millions. Pour un total de 25 millions, le club de Bergame a définitivement assuré la performance de Zapata. Un achat qui confirme la volonté de la Déesse de devenir l’un des protagonistes du championnat italien même dans les années à venir.

Le communiqué de presse

Atalanta B.C. communique, avec une grande satisfaction, qu’il a exercé le droit d’option pour l’acquisition définitive du footballeur Duvan Zapata de l’U.C.Sampdoria. Il s’agit d’un investissement important qui représente, pour le club Nerazzurri, la volonté manifeste de maintenir le niveau technique de la First Team au plus haut et de faire face, avec un enthousiasme croissant, aux défis du Championnat de Serie A et de la Ligue des Champions.

“Je suis très heureux – a déclaré Duvan – et je tiens tout d’abord à remercier Atalanta pour cette nouvelle démonstration de confiance en moi. À Bergame, ils m’ont très bien accueilli dès les premiers jours, nous construisons quelque chose d’important et ensemble, nous pouvons encore retirer beaucoup de satisfaction “.