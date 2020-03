Atalanta, Papu Gomez: «Ilicic et moi ne donnons pas de points de référence. Sur les objectifs … »| Ligue des champions

Papu Gomez, à la fin du Valencia 4-1, a parlé aux micros de Sky: “Quand les années passent, on gagne en expérience. Je ne suis plus le joueur qui joue sur l’aile, je garde le ballon pour aider l’équipe à manœuvrer. Oui, je Je voudrais marquer plus de buts, mais je n’en ai jamais marqué beaucoup dans ma carrière. Ilicic et moi ne sommes pas de vrais attaquants, nous jouons loin des défenseurs centraux. Pour cette raison, ni Duvan ni Muriel n’ont joué, cela s’est bien passé. Nous ne donnons pas de points de référence “.